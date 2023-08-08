Землю накриє ще одна потужна сонячна буря: названо небезпечну дату

Коли наступна магнітна буря

Великий спалах на Сонці стався в ніч із 5 на 6 серпня. Вона викликала сильні магнітні бурі 5, 7 та 8 серпня.

Згідно з ресурсом Meteoagent, 9 серпня можливі невеликі коливання магнітосфери, а у четвер, 10 серпня, Землю знову накриє сильна магнітна буря К-індексу 7.

Невеликий шторм на цей момент прогнозується також на 20 серпня та 25 серпня. Проте спрогнозувати поведінку спалахів досить складно і викид потоків енергії може статися будь-якої миті.

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Що таке магнітна буря

Магнітні або як їх називають вчені, сонячні бурі - це вибухові процеси на Сонці. Вони супроводжуються викидом масивних потоків енергії, різних частинок та електромагнітного випромінювання у космічний простір.

Заряджені частинки (зазвичай це протони та електрони) поєднуються в потік, спрямований у бік Землі. Частинки взаємодіють із магнітним полем нашої планети й це викликає низку проблем. Можливі перешкоди у роботі супутників, електричних мереж та засобів зв'язку (перебої з GPS, мобільним зв'язком, телебаченням тощо).

Крім того, у сильних сонячних бур може бути і яскраві прояви - це північне та південне полярне сяйво.

Небезпека магнітної бурі

Найбільшу небезпеку такі бурі становлять астронавтів, які знаходяться поза захисним екраном земної атмосфери. У них є ризик зазнати високого рівня радіації, що збільшує ймовірність розвитку раку.

Крім того, існує чимало різних досліджень, що підтверджують вплив бур на самопочуття людини. Люди в дні магнітних бур значно частіше скаржаться на головний біль, різке погіршення самопочуття, проблеми з концентрацією, порушення сну.

Також підвищена сонячна активність впливає психологічний стан людини. Можлива надмірна агресія, загострення різноманітних розладів, у тому числі й тривожності. Можуть бути різкі емоційні перепади, дратівливість, загострення хронічних захворювань.

Вчені у всьому світі продовжують вивчати вплив спалахів на Сонці та магнітних бур на життєдіяльність людини.