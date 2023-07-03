Землю накроет мощная солнечная буря. Стала известна дата

Когда будет сильная солнечная буря

Согласно прогнозу экспертов авторитетного ресурса Meteoagent, менее чем за 10 дней Землю всколыхнет геомагнитная буря с K-индексом 5 – это указывает на высокую штормовую активность.

Так, сильнейшая буря в июле ожидается 12 июля.

Сразу после этого (13 июля) активность несколько снизится до показателя K-индекса 4 "средняя солнечная буря".

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Кроме того, "средняя солнечная буря" прогнозируется 8, 16, 17, 18 и 19 июля.

Во все остальные дни показатель K-индекса будет на отметке "2", что знаменует несущественный уровень геомагнитной активности, не влияющий на жизнедеятельность.

Что такое солнечная буря

Геомагнитные бури являют собой взрывные процессы на Солнце, характеризующиеся выбрасыванием массивных потоков энергии, различных частиц и электромагнитного излучения в космическое пространство.

Большинство потока электрически заряженных частиц, как правило, протонов и электронов, держит курс на Землю. Эти частицы, взаимодействуя с магнитным полем нашей планеты, могут вызвать ряд явлений и помех в работе спутников, электрических сетей и средств связи (перебои с GPS, мобильной связью, телевидением и т.п.).

Также ярким проявлением сильных солнечных бурь может стать возникновение северного и южного полярного сияния.

Потенциальный вред от солнечных бурь

Серьезнее всего солнечные бури влияют на астронавтов, которые находятся за пределами защитного экрана земной атмосферы. Они могут быть подвержены высокому уровню радиации, что может увеличить риск развития рака.

Существуют также исследования, доказывающие, что солнечные бури могут влиять на здоровье людей, особенно настроение, сон и физическое самочувствие.

Некоторые люди чувствительны к геомагнитным бурям могут испытывать сильную усталость, головную боль или депрессию.

Но научный мир продолжает исследовать эти явления, пытаясь расширить свое понимание влияния геомагнитных бурь на жизнедеятельность и разработать стратегию защиты технологий и здоровья людей.