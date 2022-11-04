Землю накроет мощная магнитная буря: когда нужно поберечь здоровье
Сильная магнитная буря накроет Землю уже в ближайшие часы. Уровень этой бури будет высоким, а значит проблемы с самочувствием могут быть у многих людей на планете.
Когда ожидается сильная магнитная буря и какие способы помогут снизить ее воздействие - читайте в материале ниже.
Когда будет магнитная буря
По данным Meteoagent, сильная буря с индексом 5 (G1) накроет Землю уже в субботу, 5 ноября. При таком уровне воздействия проблемы с самочувствием и головные боли бывают у многих людей. Также могут быть перебои в работе различной аппаратуры.
Эта буря будет связана с прохождением Земли сквозь поток быстро движущегося солнечного ветра. Поток солнечного ветра столкнется с магнитным полем Земли.
Буря 5 ноября будет короткая и уже к воскресенью, 6 ноября, магнитосфера снова успокоится. Следующая сильная магнитная буря ожидается 10-12 ноября. Эта буря будет затяжной и также достигнет уровня G1.
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Как влияет магнитная буря на человека
В дни магнитных бурь многие люди чувствуют общее ухудшение самочувствия. Может быть вялость, сонливость, головные боли, сильная усталость и слабость. Также могут быть такие симптомы:
- Головокружение
- Скачки артериального давления
- Нарушение сердечного ритма
- Нарушение концентрации
- Бессонница
- Апатия, депрессивные состояния
- Ломота в мышцах и конечностях
- Раздражительность, агрессия
- Обострение тревожности
- Обострение хронических заболеваний
Как помочь организму в дни магнитных бурь
В первую очередь постарайтесь полноценно выспаться - не менее 7-9 часов. Придерживайтесь нормального графика питания и включите в рацион здоровые продукты.
Откажитесь от вредной пищи, алкоголя, снизьте количество кофе и пейте достаточное количество воды.
Помогают улучшить состояние чаи с травами, прогулки на свежем воздухе, бассейн. Утром взбодриться поможет контрастный душ.
Постарайтесь больше отдыхать, избегайте физических и психологических нагрузок. Не ввязывайтесь в конфликты и не выясняйте отношения.
Если есть такая возможность - отправляйтесь на природу или посетите ближайший парк, а вечером посмотрите спокойный фильм или почитайте книгу.
Людям с хроническими заболеваниями стоит ограничить нагрузку, больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.
Кстати, ранее мы писали о том, что появился график магнитных бурь на ноябрь 2022.
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