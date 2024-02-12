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Землю покроет мощная магнитная буря красного уровня. Когда ждать наибольшую опасность

Понедельник 12 февраля 2024 07:29
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Землю покроет мощная магнитная буря красного уровня. Когда ждать наибольшую опасность Когда будут магнитные бури (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Уже очень скоро Землю накроет мощная магнитная буря. Наибольший всплеск будет наблюдаться на днях, поэтому метеозависимым людям и тем, на кого может это влиять, стоит подготовиться.

Когда Землю покроет мощная магнитная буря, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.

Когда будет магнитная буря в феврале

Как выяснилось, всплеск активности начался уже 11 февраля. Впрочем, самый опасный день наступит уже 13 числа. Именно тогда будут магнитные бури красного уровня.

Землю покроет мощная магнитная буря красного уровня. Когда ждать наибольшую опасность

Магнитные бури в феврале (скриншот)

Уже 14 февраля вспышки и взрывы на Солнце, которые провоцируют выброс солнечной энергии и магнитных бурь, упадут до нормального уровня.

На кого влияет магнитная буря

Магнитные бури могут оказывать влияние на людей, животных и электронные устройства. Особое влияние они оказывают на тех, у кого:

  • метеозависимость - бури вызывают боль, головокружение, тошноту, раздражительность, нарушение сна, обострение хронических заболеваний
  • сердечно-сосудистые заболевания - у людей с ними бури могут вызвать повышение артериального давления, аритмию, стенокардию.
  • психоневрологические заболевания - бури могут обострить симптомы.

Как уберечься от воздействия магнитной бури

  • следите за прогнозом магнитных бурь
  • избегайте физических нагрузок, стрессов, перегрева и переохлаждения
  • пейте больше жидкости, ешьте продукты, богатые калием и магнием
  • принимайте контрастный душ
  • высыпайтесь.

Ранее мы уже рассказывали, что нейрохирург объяснил, как магнитные бури влияют на наш мозг.

Кроме того, недавно стало известно, что стоматолог объяснил, почему не у всех людей растут зубы мудрости и как это влияет на здоровье.

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Магнитная буря
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