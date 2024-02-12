Землю покроет мощная магнитная буря красного уровня. Когда ждать наибольшую опасность
Уже очень скоро Землю накроет мощная магнитная буря. Наибольший всплеск будет наблюдаться на днях, поэтому метеозависимым людям и тем, на кого может это влиять, стоит подготовиться.
Когда Землю покроет мощная магнитная буря, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.
Когда будет магнитная буря в феврале
Как выяснилось, всплеск активности начался уже 11 февраля. Впрочем, самый опасный день наступит уже 13 числа. Именно тогда будут магнитные бури красного уровня.
Магнитные бури в феврале (скриншот)
Уже 14 февраля вспышки и взрывы на Солнце, которые провоцируют выброс солнечной энергии и магнитных бурь, упадут до нормального уровня.
На кого влияет магнитная буря
Магнитные бури могут оказывать влияние на людей, животных и электронные устройства. Особое влияние они оказывают на тех, у кого:
- метеозависимость - бури вызывают боль, головокружение, тошноту, раздражительность, нарушение сна, обострение хронических заболеваний
- сердечно-сосудистые заболевания - у людей с ними бури могут вызвать повышение артериального давления, аритмию, стенокардию.
- психоневрологические заболевания - бури могут обострить симптомы.
Как уберечься от воздействия магнитной бури
- следите за прогнозом магнитных бурь
- избегайте физических нагрузок, стрессов, перегрева и переохлаждения
- пейте больше жидкости, ешьте продукты, богатые калием и магнием
- принимайте контрастный душ
- высыпайтесь.
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