В мае Землю накроет серия магнитных бурь: когда беречься

Магнитные бури в мае 2023 будут накрывать Землю несколькими сериями. И хотя мощность ударов не будет сильной, они могут повлечь за собой неприятные последствия для определенной категории людей.

Что об этом известно - в материале Styler далее.

Даты магнитных бурь

Как сообщает Space Weather Prediction Center, магнитные бури мощностью G1 (низкой), ожидаются:

6-7 мая,

11-12 мая,

23-27 мая.

Что такое магнитная буря?

Под магнитной (геомагнитной) бурей исследователи подразумевают реакцию магнитосферы планеты на выбросы солнечного ветра.

Магнитный щит Земли реагирует на вспышки на Солнце, возникают полярные сияния, наблюдаются сбои в работе техники, а некоторые люди испытывают ухудшение состояния здоровья.

Геомагнитные бури продолжаются от нескольких часов до нескольких дней и бывают разной силы.

Кому опасны магнитные бури

Такие колебания чаще всего влияют на метеочувствительных людей, пожилых, а также тех, кто испытывает определенные хронические проблемы со здоровьем, в частности, сердечно-сосудистые заболевания.

В этот период могут мучить головные боли, мигрени, ощущение слабости, могут обостряться болезни, скакать давление.

Как защитить себя в опасные дни

Специфического лекарства не существует, однако вы можете поддерживать себя в хорошем состоянии, следуя простым советам:

здорово и полноценно питаться, следить за водным балансом,

гулять на свежем воздухе,

не переутомляться физически и эмоционально,

быть физически активными (но умеренно),

отказаться от алкоголя, курения, энергетиков,

ограничить употребление кофе, крепкого чая.

Если у вас есть хронические проблемы со здоровьем, держите рядом ваши лекарства, а при необходимости проконсультируйтесь с вашим врачом.