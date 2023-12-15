ua en ru
Пт, 15 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Земля, каремат и спать". Военные показали свой быт на передовой: видео

Украина, Пятница 15 декабря 2023 08:30
UA EN RU
"Земля, каремат и спать". Военные показали свой быт на передовой: видео Военные показали быт "на нуле" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Украинские защитники показали, как обустроен их быт на передовой. Почти всегда ребятам приходится спать на влажной земле и в холоде.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в TikTok.

На видео военный находится на передовой позиции, которая ближе всего к врагу. Их задачей является наблюдение за оккупантами и доклад на главный пост.

Блиндаж сделан так, чтобы в нем можно было спрятаться при обстреле. Если "летит" что-то крупного калибра, военные сделали специальные глубокие "норки", куда могут залезть.

Остальные военные в блиндаже отдыхают.

"Отдыхаем так: земля, каремат, спать. Нам не привыкать. У нас все очень боевые", - рассказывает военный.

Рядом с защитниками оружие и прибор для дальнего видения.

Однако из-за того, что в блиндаже есть еда, проблемой все еще остаются мыши и крысы.

На передовых позициях нужно делать все быстро. Поэтому военные придумали способ, как сделать себе обед или ужин без излишней траты времени. Для этого они взяли большую сумку, сложили туда свои запасы и имеют все под рукой.

Кроме того, рюкзаки, сделанные для ВСУ, мыши не едят. Соответственно, и запасы будут в безопасности.

@zaluzhnyi #війна #війнавукраїні #война #зсу #зсу #украина #україна #ukraine #

Раньше мы рассказывали историю любви, где военный сделал оригинальное предложение своей девушке. Она также служит в ВСУ.

Читайте также, как украинцы разоблачили мошенника, собиравшего деньги на ВСУ. Киберполиция и банк оказались бессильными.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война в Украине