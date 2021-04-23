Земля з борту МКС: астронавт NASA показав неймовірні знімки

Американський астронавт Майкл Хопкінс вельми відомий в рідній країні. Він інженер, льотчик-випробувач ВПС США. У NASA його прийняли в червні 2009 року.

Йому довелося пройти дворічний курс базової підготовки в Космічному центрі імені Ліндона Джонса, а у 2011 році він отримав кваліфікацію астронавта.

У списку астронавтів США він на 336 місці, а в списку космонавтів усього світу – на 536 місці. За свою кар'єру він зробив кілька виходів у відкритий космос і пробув там в цілому понад 12 годин.

"Я впевнений, що у мене найкращий вигляд у галактиці! З усіх планет у Всесвіт - Земля, безумовною, моя улюблена", - так астронавт NASA підписав свої знімки.

Він додав, що на Землю повернеться вже через тиждень.

Астронавт NASA показав вражаючі знімки Землі