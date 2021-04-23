Земля з борту МКС: астронавт NASA показав неймовірні знімки

Астронавт NASA Майкл Хопкінс поділився знімками Землі, які були зроблені на борту Міжнародної космічної станції.
Приголомшливі фотографії Майкл Хопкінс розмістив на своїй сторінці в Twitter.
Американський астронавт Майкл Хопкінс вельми відомий в рідній країні. Він інженер, льотчик-випробувач ВПС США. У NASA його прийняли в червні 2009 року.
Йому довелося пройти дворічний курс базової підготовки в Космічному центрі імені Ліндона Джонса, а у 2011 році він отримав кваліфікацію астронавта.
У списку астронавтів США він на 336 місці, а в списку космонавтів усього світу – на 536 місці. За свою кар'єру він зробив кілька виходів у відкритий космос і пробув там в цілому понад 12 годин.
"Я впевнений, що у мене найкращий вигляд у галактиці! З усіх планет у Всесвіт - Земля, безумовною, моя улюблена", - так астронавт NASA підписав свої знімки.
Він додав, що на Землю повернеться вже через тиждень.
Астронавт NASA показав вражаючі знімки Землі
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що вертоліт NASA здійснив свій перший політ на Марсі. Літальний апарат здійснив успішну посадку на поверхню Червоної планети.
А також ми розповідали про те, що марсохід NASA вперше отримав кисень з атмосфери Червоної планети. Випробувачі повідомили, що атмосфера Марса на 96% складається з вуглекислого газу.