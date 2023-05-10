К Земле на огромной скорости мчится 76-метровый астероид. В NASA оценили уровень угрозы

Что известно об астероиде

Астероид 2023 HT4 движется со скоростью 32184 км/ч. Ученые из американского космического бюро утверждают, что максимально он приблизится к Земле 12 мая.

Это небесное тело пролетит на расстоянии около 6,08 млн. км от нашей планеты. Также учёные показали траекторию его полета.

Представляет ли угрозу Земле этот астероид

В NASA потенциально опасными называют те астрономические объекты, которые приблизились к Земле на расстояние менее 7,5 млн км, и их диаметр превышает 100-150 м.

Такие могут привести к значительным разрушениям на суше или цунами в случае падения в океан. А вот астероид 2023 HT4 не представляет угрозы нашей планете, поскольку является относительно небольшим небесным телом.

По данным NASA, ученые оценивают наличие 4700±1500 потенциально опасных объектов диаметром более 100 м. А вот астероиды, диаметром более 1 км, ученые называют "убийцами" планет.

Космическое бюро обнародовало траекторию полета астероида 2023 HT4 (фото: NASA)