К Земле несется огромный астероид шириной 17 метров: когда он приблизится

Детали приближения астероида

Ученые обнаружили небесное тело 13 марта, астероид имеет диаметр около 56 футов(17 метров).

Это такой же размер, как у Челябинского, который упал в 2013 году в российском городе.

Ученые сообщают, что астероид в ширину примерно 17 метров должен пролететь мимо Земли уже в пятницу, 17 марта. Но самое главное не объемы астероида, а близость к Земле, то есть расстояние, на котором он будет находиться во время своего полета.

В NASA уверены, что никакого падения астероида на Землю не произойдет, все же дистанция от планеты в 240 тысяч километров может пугать.

В большинстве своем так близко к Земле астероиды не подлетают. Поэтому в любом случае космический камень 2023 года EY считается потенциально опасным.

Если вы хотите увидеть это событие в прямом эфире, подключитесь к странице WebTV проекта Virtual Telescope Project и каналу YouTube в 00:00 UTC 17 марта (20:00 EDT 16 марта) для просмотра в прямом эфире через 17-дюймовый роботизированный телескоп в Чеккано.