К Земле несется километровый астероид: максимальное сближение через несколько дней

Согласно расчетам специалистов Лаборатории реактивного движения, потенциально опасный астероид 2005 YY128 приблизится к Земле на максимальное расстояние 16 февраля. Его скорость составляет 88735 км/час, а размеры - от 580 метра до 1,3 километра.

В американском национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) также отмечают, что орбита астероида известна, и массивный космический скиталец пролетит мимо нашей планеты на расстоянии примерно 4,6 миллиона, то есть в 12 раз дальше, чем Луна, без угрозы столкновения.

Было опубликовано изображение данного астероида, который в момент съемки (9 февраля) находился на расстоянии около 14 миллионов км от Земли и медленно к нам приближался. Фото 2005 YY128 получено из одной 120-секундной экспозиции, удаленно снятой с помощью роботизированной установки "Elena" (PlaneWave 17″+Paramount ME+SBIG STL-6303E), доступной на Virtual Telescope.

Изображение астероида 2005 YY128 (фото: virtualtelescope.eu)

Астероид 2005 YY128 был обнаружен в ходе обзора Spacewatch из обсерватории Китт-Пик 30 декабря 2005 года.

Почему этот астероид "потенциально опасный"?

В NASA классифицируют любой космический околоземный объект в пределах 7,5 миллиона от Земли как "потенциально опасный". Также такой тип присваивается астероидам, длина которых превышает 150 метров. Так, астероид 2005 YY128 соответствует обоим этим параметрам сразу.

После обнаружения этих потенциальных угроз астрономы внимательно наблюдают за ними, изучая с помощью радара на наличие признаков любого отклонения от своих предсказанных траекторий, которые могут привести к разрушительному столкновению с Землей.

Добавим, в NASA отмечают, что любой астероид диаметром менее 25 метров не будет представлять угрозы для планеты, поскольку он, скорее всего, сгорит после входа в атмосферу Земли и, даже если он достигнет поверхность, причинит нулевой или небольшой ущерб.