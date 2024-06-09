К Земле летит "потенциально опасный" астероид: что известно

Большой астероид под названием 2024 CR9 приближается к Земле. Он приблизится на относительное близкое расстояние буквально через несколько дней. Астрономы присвоили ему статус "потенциально опасного".

Что известно об этом астероиде и когда он будет ближе всего к Земле, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Virtual Telescope Project.

Статус "потенциально опасного" этот астероид получил из-за своих размеров. Астрономы указывают на то, что космическое тело достигает от 350 до 750 метров и орбиту.

Опасными для Земли становятся объекты, которые могут приблизиться на расстояние ближе 7 840 километров или имеют диаметр, превышающий 140 метров.

Астероид 2024 года CR9 приблизится на относительное близкое расстояние к Земле 11 июня, во вторник - за две минуты до полуночи. Расстояние должно составить 7,4 миллиона километров. Для Земли он не создаст никаких рисков, по словам ученых. А еще он будет двигаться в 19 раз дальше, чем расположенная Луна.

6 июня итальянские астрономы запечатлели этот астероид на снимках. На полученных изображениях он выглядит как белая стрелка на фоне ярких звезд, потому что приборы отслеживали космический объект в динамике.

Стрелкой отмечен астероид в движении (фото: VIRTUAL TELESCOPE PROJECT)

В настоящее время астероид находился на расстоянии около 7,8 миллиона лет до Земли и продолжал свое медленное сближение.

Впервые этот астероид был обнаружен 15 февраля 2024 года с помощью приборов на станции на Гавайях.