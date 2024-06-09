До Землі летить "потенційно небезпечний" астероїд: що відомо

Великий астероїд з назвою 2024 CR9 наближається до Землі. Він наблизиться на відносну близьку відстань буквально за декілька днів. Астрономи присвоїли йому статус "потенційно небезпечного".

Що відомо про цей астероїд та коли він буде найближче до Землі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на The Virtual Telescope Project.

Статус "потенційно небезпечного" цей астероїд отримав через свої розміри. Астрономи вказують, що космічне тіло досягає від 350 до 750 метрів та орбіту.

Небезпечними для Землі стають ті об'єкти, що можуть наблизитися на відстань ближче 7 840 кілометрів або мають діаметр, який перевищує 140 метрів.

Астероїд 2024 CR9 наблизиться на відносну близьку відстань до Землі 11 червня, у вівторок - за дві хвилини до опівночі. Відстань має скласти 7,4 мільйона кілометрів. Для Землі він не створить жодних ризиків, за словами вчених. А ще він буде рухатися в 19 разів далі, ніж розташований Місяць.

6 червня італійські астрономи зафіксували цей астероїд на знімках. На отриманих зображеннях він виглядає як біла стрілка на фоні яскравих зірок, бо прилади відстежували космічний об'єкт у динаміці.

Стрілкою відмічено астероїд в русі (фото: VIRTUAL TELESCOPE PROJECT)

На цей момент астероїд перебував на відстані близько 7,8 мільйона років до Землі та продовжував своє повільне зближення.

Вперше цей астероїд виявили 15 лютого 2024 року за допомогою приладів на станції на Гаваях.