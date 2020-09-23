Над Землею вже скоро пролетить гігантський астероїд: вчені оцінили ризики

Над Землею 2 листопада пролетить гігантський астероїд (колаж: РБК-Україна)

Науковці розвіяли міф, який вже 2 роки "ходить" по мережі

Над Землею 2 листопада пролетить гігантський астероїд. Небесне тіло очікують на планеті вже два роки. З 22 серпня минулого року слух про те, що астероїд впаде на землю і знищить все людство стали поширювати в мережі після того, як у NASA підтвердили рекордно коротку відстань небесного тіла до землі. Об'єкт VP1 2018 дійсно пролетить дуже близько до нашої планети 2 листопада, однак вчені виключають ризики.

Ймовірність того, що астероїд зіткнеться з землею, становить 0,41% ймовірності, передає The Conversation.

"Він (астероїд - ред.) спостерігався 21 раз за 13 днів, що дозволяє нам точно розрахувати його орбіту", - говорить Джонті Хорнер, професор астрофізики Університету Південного Квінсленда (Австралія).

Проблема в тому, що в космосі концепція відстані насправді не така ж, як на Землі. Тому відстань у 3,7 мільйона кілометрів практично повністю безпечна для нашої планети.

Вчені нагадали, що 15 лютого 2013 року у Челябінській області Росії в атмосферу увійшов метеорит діаметром 15-17 метрів. Жоден радар не зміг його засікти, кінець кінцем він вибухнув у 20-40 кілометрах над поверхнею Землі.

Інформація про популярні випадки падіння метеоритів і астероїдів на планету тільки підживлює псевдонаукові фейки, підкреслює Джонті Хорнер.

Нагадаємо, що раніше вчений назвав чотири планети, на яких може бути життя.

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