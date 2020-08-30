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До Землі мчить велетенський астероїд на божевільній швидкості: експерти оцінили ризики

Неділя 30 серпня 2020 18:19
До Землі мчить велетенський астероїд на божевільній швидкості: експерти оцінили ризики
До Землі несеться астероїд (ілюстративне фото: canva.com)
Автор: Анна Кисельова

Астероїд 2011 ES4 наблизиться до землі вже 1 вересня

До Землі несеться астероїд розміром з багатоповерхівку. Максимально близько він пролетить повз нашої планети через два дні, 1 вересня. Астероїд 2011 ES4 у цей день буде ближче до Землі, ніж Місяць. Чи небезпечний астероїд і що про нього відомо – читайте нижче.

Як повідомляє агентство NASA, небесне тіло наблизиться до нашої планети на відстань не менше 120 тис. км. При цьому відстань від Землі до Місяця дорівнює 384,4 тис. км. Астероїд буде рухатися зі швидкістю 29 367 км/ч.

Фахівці агентства NASA оцінили ризики та вважають, що таке наближення космічного тіла до нашої планеті не несе грози людству. Більш того, астероїд 2011 ES4 допоможе вченим дослідити історію нашої Сонячної системи, заявили в космічному агентстві.

Також вчені анонсували наближення ще одного астероїда, яке відбудеться в листопаді цього року. Астероїд 2018 VP1, який повинен пройти у Землі за день до президентських виборів в США 2 листопада. Через свою невелику форму він не завдасть шкоди, оскільки земна атмосфера перетворить його в попіл, перш ніж він потрапить на поверхню.

Нагадаємо, що раніше NASA вперше в історії збила з курсу астероїд.

Також ми повідомляли, що на Марсі над вулканом виявили дуже дивна хмара.

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