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У США запустили ракету Falcon 9 із зондом DRAT для перевірки системи захисту Землі

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США, Середа 24 листопада 2021 09:25
У США запустили ракету Falcon 9 із зондом DRAT для перевірки системи захисту Землі Фото: SpaceX вивела на орбіту ракету Falcon 9 із зондом DART (wikimedia by SpaceX)
Автор: Іванна Шовкун

Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX з зондом DART (Double Asteroid Redirection Test - "Експеримент зі зміни орбіти подвійного астероїда") стартувала в США. Так випробують першу систему захисту Землі від астероїдів та інших потенційно небезпечних космічних об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA.

Запустили ракету у вівторок, 23 листопада, з бази Космічних сил США Ванденберг у Каліфорнії. Вона стартувала о 22:21 за місцевим часом (24 листопада о 08:21 за київським часом).

Зонд DART, коли відокремиться від ракети, протягом майже року перебуватиме у вільному польоті. Він повинен буде полетіти у бік подвійного астероїда Дідім-Діморф. Потім він зіткнеться з меншим з них - Діморфом. За планом це відбудеться між 26 вересня та 2 жовтня 2022 року.

Нагадаємо, Ілон Маск показав нову плавучу платформу для ракет-носіїв Falcon. Ракети-носії будуть використані для запусків до МКС пілотованого космічного корабля Dragon V2.

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