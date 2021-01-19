До Землі летить 55-метровий астероїд: наскільки він небезпечний для планети

Величезний астероїд пролетить в п'ятницю, 22 січня на відстані 384 000 кілометрів від Землі. Його розмір – 55 метрів і в NASA йому дали назву астероїд 2020 YE5. На цей момент він пролітає мимо Марса.

Як повідомили в Національному управлінні США з аеронавтики та дослідження космосу (НАСА), швидкість цього астероїда становить 10,5 км в секунду і 37 800 км на годину. Цей величезний космічний камінь здатний облетіти Землю повністю всього за одну годину. Про це повідомляє видання Express.

Швидкість цього астероїда дуже величезна, оскільки Місяць обертається навколо Землі протягом 28 днів. А йому б вистачило всього близько однієї години. Його розміри можна порівняти з одним великим синім китом.

У NASA пояснили, що не очікують зміни руху астероїда і ніякої шкоди Землі він не принесе. Він наблизиться до Землі майже на таку ж відстань, на якому зазвичай знаходиться Місяць. І хоча відстань є безпечною для нашої планети, в NASA визначили його, як об'єкт, який наближається до Землі.

"Науковий інтерес до комет і астероїдів багато в чому обумовлений їх статусом відносно незмінних залишків сміття, які утворилися в процесі формування Сонячної системи близько 4,6 мільярда років тому. Зовнішні планети-гіганти (Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун) утворилися скупченням мільярдів комет, а залишки цього процесу формування – це ті комети, які ми бачимо сьогодні. Астероїди – це осколки, які залишилися від первісної агломерації внутрішніх планет, включаючи Меркурій, Венеру, Землю і Марс", - зазначили вчені.

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