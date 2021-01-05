На Землі проросло насіння рису, яке було на Місяці

У Китаї проросли насіння рису з Місяця (ілюстративне фото: pixabay.com)

У ході 23-денний китайської місії "Чан'е-5" були отримані не тільки камені і зразки ґрунту з Місяця, але і повернулася група насіння, які подорожували якнайдалі в історії країни.

У багатомодульний космічний корабель "Чан'е-5" помістили понад 30 видів насіння, включаючи рис, овес, люцерну і орхідеї. При цьому вони оберталися навколо Місяця близько 15 днів. Про це повідомляє China Daily.

Вчені хотіли перевірити, що станеться з насінням після впливу унікального середовища на місячній орбіті, а також сподівалися, що у них можуть розвинутися корисні мутації.

В Китаї проросли насіння рису з Місяця (фото: chinadaily.com.cn)

Директор Центру місячних досліджень і космічних програм Лю Цзичжун сказав, що ця програма була першою, коли китайські дослідники провели експерименти по розмноженню мутацій в глибокому космосі, і вона відкриває хороші можливості для вчених.

Експерти також говорять про те, що даний експеримент повинен дати можливість поглибити вивчення впливу космосу на ріст і еволюцію життя на Землі.

Цікаво, що свій перший космічний селекційний експеримент китайські вчені провели ще в 1987 році. Тоді з'явилося 200 нових видів рослин, які були схвалені для широкомасштабного вирощування.

Нагадаємо, вчені відкопали давню доісторичну тварину, тіло якої збереглося майже на 80%.

Раніше вчені провели дослідження і виявили, що ласуни більше схильні до агресії і нервових захворювань.