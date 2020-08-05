До Землі на критичну відстань підлетить астероїд вагою 20 млн тонн: у NASA вже готуються

До Землі летить потенційно небезпечний астероїд Апофіс (99942), який отримав найвищу оцінку ризиків зіткнення з планетою. Небесне тіло наблизитися до нас на мінімально можливу відстань - 31 тис. кілометрів. Для порівняння, Місяць знаходиться від Землі в 12 разів далі - 384,4 тис. кілометрів.

Астрономи говорять, що розгледіти його можна буде неозброєним оком. При максимальному зближенні, яке відбудеться 13 квітня 2029 року, Апофіс буде таким же яскравим, як зірки в сузір'ї Мала Ведмедиця.

Діаметр астероїда складає близько 300 метрів, а важить він близько 20 млн тонн.

"Наближення Апофіса в 2029 році стане неймовірною можливістю для науки. Ми будемо спостерігати його за допомогою оптичного і радіолокаційного телескопів", - розповіла Марина Брозович з Лабораторії реактивного руху NASA в Пасадені, Каліфорнія, пише kub.media

Траєкторія астероїда Апофіс (twitter.com/JimBridenstine)

Зазначимо, що ймовірність зіткнення Аспофіса з Землею після його відкриття в 2004-му році була оцінена як дуже висока. По Туринській шкалі (визначає ризики зіткнення космічних об'єктів з Землею) його оцінили в 4 бали - таку оцінку жоден об'єкт раніше не отримував.

Проте потім оцінку знизили до 1 бала, а після 2006 і зовсім звели до нуля. А після проходження Апофіса біля орбіти Землі у 2013 році у NASA вирішили, що зіткнення дуже малоймовірне при наступному зближенні небесного тіла з Землею 13 квітня 2029 року.

Зараз NASA і космічні сили США планують об'єднати зусилля для вдосконалення способів виявлення подібних космічних об'єктів і розробки стратегій боротьби з ними. Так, вже в 2021 році в космічному агентстві планують здійснити перше випробування з "атаки" астероїдів. Вчені хочуть навчитися змінювати орбіту або навіть руйнувати астероїди, щоб у майбутньому бути готовими до будь-яких "гостей" з космосу.

Раніше ми писали, що до Землі на швидкості 14 км на секунду несеться небезпечний астероїд. Експерти оцінили ризики.

Також повідомлялося, що вчені знайшли астероїд абсолютно нового типу.