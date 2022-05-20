Земфіра випустила нову пісню-хоррор про Маріуполь: "кошмари сняться щоночі"

Земфіра випустила нову пісню, присвячену трагедії українського Маріуполя, стертого з лиця землі. Кліп і пісня-шепіт, пісня-хоррор - свого роду крик про те, що накоїли росіяни в квітучому приазовському місті.

Дивіться нижче в матеріалі Styler текст і відео на пісню "Мясо".

3,5-хвилинний кліп змонтований з малюнків в трьох кольорах - чорний, червоний і білий. На них - танки, могили, трупи, хрести, смерть.

Графічний ряд створила подруга Земфіри, актриса Рената Литвинова. Вона ж стала режисером кліпу.

"Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности. В Мариуполе полночь, кошмары снятся каждую ночь", - співає в одному з куплетів Земфіра.

Також у пісні артистка задає питання окупантам "Навіщо вони приїхали?" і "Куди вони приїхали?"

Текст пісні "М'ясо"

Мясо, мясо, ходят люди на блюде

Быстрее громче, но

Я не могу кончить, не могу сосредоточиться

Забери мои легкие, они такие тяжелые

Они забиты гвоздями, газетами, смолами

Дорога, дорога, дорога к трупам через трупы

Через артериальные трубы

Прикури мне, пожалуйста, что-нибудь и едем дальше

Смотри на меня, сдавайся

Или оставайся человеком и сдохни

Жена ждет ребенка, ждет меня и кроссовки

Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности

В Мариуполе полночь

Кошмары снятся каждую ночь

Я жду паек и мерзну, двухсотые

Мне бы обнять тебя

Приехали, куда мы приехали?

Зачем мы приехали?

Я буду искать ответ всю оставшуюся жизнь

Помолись за меня, помолись

Раніше Земфіра підтримала Україну новим кліпом "Не стреляйте", де показала бомбардування українських міст.