Російські зірки, які вже покинули "немытую Россию" і закликають так зробити інших

Багато російських артистів покинули РФ після вторгнення путінських військ в Україну 24 лютого. Дехто виправдовує це "відпусткою", деякі лаконічно сказали "ні війні", але є й ті, хто голосно заявили: вони проти, вони більше не можуть вважати себе росіянами, тобто причетними до нації, яка дає мовчазну згоду на вбивство українських дітей.

Читайте нижче в матеріалі Lite , хто з російських селебретіс встиг висловити свою позицію.

FACE

Репер Іван Дрьомін (справжнє ім'я артиста) кілька днів тому висловив чітко свою позицію, залишивши тільки три пости в Instagram про те, що відбувалося з ним в останні тижні. Він каже, що заціпенів, був в шоці і тепер заявляє - він більше не може називати себе росіянином.

"Мене як російського артиста тепер практично не існує, як громадянина теж. Я більше не збираюся платити податки в Росію, я поїхав і більше не приїду в Росію, я більше не буду давати концерти в Росії", - висловився FACE, показавши кілька фото з Одеси і Харкова.

Oxxxymiron

Знаменитий репер дуже категорично висловив свою позицію.

"Я не можу розважати вас, поки на Україну падають російські ракети. Поки жителі Києва змушені ховатися в підвалах і метро", - заявив він 24 лютого і сказав, що скасовує свої шість великих концертів у Москві і Санкт-Петербурзі.

Пізніше Мирон сказав, що поки буде давати концерти за кордоном, так як провести антивоєнний концерт в РФ зараз неможливо.

Перший з них пройде 15 березня, в Стамбулі (Туреччина), а прибуток піде на допомогу українцям, які змушені покинути країну.

"Весь прибуток від концерту буде переведений в благодійну недержавну польську організацію, що допомагає дітям українських біженців", - заявив він.

Дмитро Нагієв

Своє прощай,"немытой России, стране рабов, стране господ" (як говорив їх великий письменник Лермонтов), сказав Дмитро Нагієв.

"До побачення. Ми обов'язково зустрінемося. Я вас люблю, незважаючи на терпкий смак загублених надій. Як казав мій дід, перед причастям: "що ж я старий накоїв?" - написав він у пості 12 березня, супроводивши його відео, де голить голову.

Ксенія Собчак

Ксенія Собчак і Костянтин Богомолов з сином одні з перших покинули РФ після вторгнення в Україну. Щоправда, поїздку до Туреччини вони пояснили "запланованою відпусткою".

Пізніше їх помітили в ізраїльському аеропорту Бен-Гуріон. Згодом Собчак написала у своєму Telegram, що має намір повернутися.

"Особисто я збираюся повернутися додому в найближчі тижні і продовжити робити те, що можу в сформованих в нових реаліях", - висловилася медійниця.

Алла Пугачова і Максим Галкін

Після того, як 24 лютого Галкін висловився проти війни, почалося цькування шоумена. Зокрема, організатори його концертів відмовляються повернути гроші людям за куплені квитки.

"З раннього ранку на зв'язку з рідними та друзями з України! Не передати словами, що я відчуваю! Як це все можливо! Не може бути виправдань війні! Ні війні!" - написав він у перший день вторгнення.

Алла Пугачова кілька днів тому підтвердила, що вона не в РФ. Вона запостила в Instagram відповідь священику Андрію Ткачову, який в проповіді згадав, що "повітря очистилося, так як Пугачова назавжди покинула Росію".

На що Алла Борисівна відповіла, що, мовляв, канікули, відпустка, але вона повернеться і обов'язково сходить "до Андрійка" в храм.

Де саме знаходяться Галкін і Пугачова, не уточнюється.

Рената Литвинова і Земфіра

Пара, якій давно приписують роман, знаходиться, за деякими даними в Парижі. Заяв про еміграцію, правда, вони не робили.

24 лютого Литвинова лаконічно запостила в Instagram кавер зі словами "Ні війні". Земфіра також зробила аналогічну заяву. Ця публікація в даний момент - єдина на її сторінці.

Відзначимо, що росзмі пишуть, що країну покинули дизайнер Олександр Васильєв, актриса Чулпан Хаматова, співак Валерій Леонтьєв, режисер Кантемір Балагов, кінокритик Антон Долін та інші.

У свою чергу є й такі, які виступили на підтримку вбивства українців їх лідером, путіним. Це микола басков, дмитро пєвцов, микита михалков, олег газманов, тіна каделакі та інші.