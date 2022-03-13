Російські зірки, які вже покинули "немытую Россию" і закликають так зробити інших
Багато російських артистів покинули РФ після вторгнення путінських військ в Україну 24 лютого. Дехто виправдовує це "відпусткою", деякі лаконічно сказали "ні війні", але є й ті, хто голосно заявили: вони проти, вони більше не можуть вважати себе росіянами, тобто причетними до нації, яка дає мовчазну згоду на вбивство українських дітей.
Читайте нижче в матеріалі Lite, хто з російських селебретіс встиг висловити свою позицію.
FACE
Репер Іван Дрьомін (справжнє ім'я артиста) кілька днів тому висловив чітко свою позицію, залишивши тільки три пости в Instagram про те, що відбувалося з ним в останні тижні. Він каже, що заціпенів, був в шоці і тепер заявляє - він більше не може називати себе росіянином.
"Мене як російського артиста тепер практично не існує, як громадянина теж. Я більше не збираюся платити податки в Росію, я поїхав і більше не приїду в Росію, я більше не буду давати концерти в Росії", - висловився FACE, показавши кілька фото з Одеси і Харкова.
Oxxxymiron
Знаменитий репер дуже категорично висловив свою позицію.
"Я не можу розважати вас, поки на Україну падають російські ракети. Поки жителі Києва змушені ховатися в підвалах і метро", - заявив він 24 лютого і сказав, що скасовує свої шість великих концертів у Москві і Санкт-Петербурзі.
Пізніше Мирон сказав, що поки буде давати концерти за кордоном, так як провести антивоєнний концерт в РФ зараз неможливо.
Перший з них пройде 15 березня, в Стамбулі (Туреччина), а прибуток піде на допомогу українцям, які змушені покинути країну.
"Весь прибуток від концерту буде переведений в благодійну недержавну польську організацію, що допомагає дітям українських біженців", - заявив він.
Дмитро Нагієв
Своє прощай,"немытой России, стране рабов, стране господ" (як говорив їх великий письменник Лермонтов), сказав Дмитро Нагієв.
"До побачення. Ми обов'язково зустрінемося. Я вас люблю, незважаючи на терпкий смак загублених надій. Як казав мій дід, перед причастям: "що ж я старий накоїв?" - написав він у пості 12 березня, супроводивши його відео, де голить голову.
Ксенія Собчак
Ксенія Собчак і Костянтин Богомолов з сином одні з перших покинули РФ після вторгнення в Україну. Щоправда, поїздку до Туреччини вони пояснили "запланованою відпусткою".
Пізніше їх помітили в ізраїльському аеропорту Бен-Гуріон. Згодом Собчак написала у своєму Telegram, що має намір повернутися.
"Особисто я збираюся повернутися додому в найближчі тижні і продовжити робити те, що можу в сформованих в нових реаліях", - висловилася медійниця.
Алла Пугачова і Максим Галкін
Після того, як 24 лютого Галкін висловився проти війни, почалося цькування шоумена. Зокрема, організатори його концертів відмовляються повернути гроші людям за куплені квитки.
"З раннього ранку на зв'язку з рідними та друзями з України! Не передати словами, що я відчуваю! Як це все можливо! Не може бути виправдань війні! Ні війні!" - написав він у перший день вторгнення.
Алла Пугачова кілька днів тому підтвердила, що вона не в РФ. Вона запостила в Instagram відповідь священику Андрію Ткачову, який в проповіді згадав, що "повітря очистилося, так як Пугачова назавжди покинула Росію".
На що Алла Борисівна відповіла, що, мовляв, канікули, відпустка, але вона повернеться і обов'язково сходить "до Андрійка" в храм.
Де саме знаходяться Галкін і Пугачова, не уточнюється.
Рената Литвинова і Земфіра
Пара, якій давно приписують роман, знаходиться, за деякими даними в Парижі. Заяв про еміграцію, правда, вони не робили.
24 лютого Литвинова лаконічно запостила в Instagram кавер зі словами "Ні війні". Земфіра також зробила аналогічну заяву. Ця публікація в даний момент - єдина на її сторінці.
Відзначимо, що росзмі пишуть, що країну покинули дизайнер Олександр Васильєв, актриса Чулпан Хаматова, співак Валерій Леонтьєв, режисер Кантемір Балагов, кінокритик Антон Долін та інші.
У свою чергу є й такі, які виступили на підтримку вбивства українців їх лідером, путіним. Це микола басков, дмитро пєвцов, микита михалков, олег газманов, тіна каделакі та інші.
Раніше ми писали, що Залата Огневич назвала росіян ізгоями і проклятим народом.
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