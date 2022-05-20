Земфира выпустила новую песню-хоррор про Мариуполь: "кошмары снятся каждую ночь"

Земфира выпустила новую песню, посвященную трагедии украинского Мариуполя, стертого с лица земли. Клип и песня-шепот, песня-хоррор - своего рода крик о том, что натворили россияне в цветущем приазовском городе.

Смотрите ниже в материале Styler текст и видео на песню "Мясо".

3,5-минутный клип смонтирован из рисунков в трех цветах - черный, красный и белый. На них - танки, могилы, трупы, кресты, смерть.

Графический ряд создала подруга Земфиры, актриса Рената Литвинова. Она же стала режиссером клипа.

"Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности. В Мариуполе полночь, кошмары снятся каждую ночь", - поет в одном из куплетов Земфира.

Также в песне артистка задает вопросы оккупантам "Зачем они приехали?" и "Куда они приехали?"

Текст песни "Мясо"

Мясо, мясо, ходят люди на блюде

Быстрее громче, но

Я не могу кончить, не могу сосредоточиться

Забери мои легкие, они такие тяжелые

Они забиты гвоздями, газетами, смолами

Дорога, дорога, дорога к трупам через трупы

Через артериальные трубы

Прикури мне, пожалуйста, что-нибудь и едем дальше

Смотри на меня, сдавайся

Или оставайся человеком и сдохни

Жена ждет ребенка, ждет меня и кроссовки

Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности

В Мариуполе полночь

Кошмары снятся каждую ночь

Я жду паек и мерзну, двухсотые

Мне бы обнять тебя

Приехали, куда мы приехали?

Зачем мы приехали?

Я буду искать ответ всю оставшуюся жизнь

Помолись за меня, помолись

Ранее Земфира поддержала Украину новым клипом "Не стреляйте", где показала бомбежку украинских городов.