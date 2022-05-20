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Земфира выпустила новую песню-хоррор про Мариуполь: "кошмары снятся каждую ночь"

Новина українською →
Пятница 20 мая 2022 11:43
Земфира выпустила новую песню-хоррор про Мариуполь: "кошмары снятся каждую ночь" Фото: Земфира (wikipedia)
Автор: Светлана Мащенко

Земфира выпустила новую песню, посвященную трагедии украинского Мариуполя, стертого с лица земли. Клип и песня-шепот, песня-хоррор - своего рода крик о том, что натворили россияне в цветущем приазовском городе.

Смотрите ниже в материале Styler текст и видео на песню "Мясо".

3,5-минутный клип смонтирован из рисунков в трех цветах - черный, красный и белый. На них - танки, могилы, трупы, кресты, смерть.

Графический ряд создала подруга Земфиры, актриса Рената Литвинова. Она же стала режиссером клипа.

"Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности. В Мариуполе полночь, кошмары снятся каждую ночь", - поет в одном из куплетов Земфира.

Также в песне артистка задает вопросы оккупантам "Зачем они приехали?" и "Куда они приехали?"

Текст песни "Мясо"

Мясо, мясо, ходят люди на блюде
Быстрее громче, но
Я не могу кончить, не могу сосредоточиться

Забери мои легкие, они такие тяжелые
Они забиты гвоздями, газетами, смолами
Дорога, дорога, дорога к трупам через трупы
Через артериальные трубы
Прикури мне, пожалуйста, что-нибудь и едем дальше

Смотри на меня, сдавайся
Или оставайся человеком и сдохни
Жена ждет ребенка, ждет меня и кроссовки
Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности
В Мариуполе полночь

Кошмары снятся каждую ночь
Я жду паек и мерзну, двухсотые
Мне бы обнять тебя
Приехали, куда мы приехали?
Зачем мы приехали?
Я буду искать ответ всю оставшуюся жизнь
Помолись за меня, помолись

Ранее Земфира поддержала Украину новым клипом "Не стреляйте", где показала бомбежку украинских городов.

Отметим, что Земфира в первый же день вторжения высказалась против войны. Певица покинула Россию.

Также мы писали, что в России могут отменить Песню года, так как музфестиваль в основном держался на украинских артистах.

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