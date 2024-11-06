Земфира поддержала украинцев во время выступления за границей: певица вышла на сцену с плакатом

Земфира поддержала Украину

В 2022 году певица выехала из страны-агрессора и ныне проживает в Европе. На своем концерте в Амстердаме звезда в какой-то момент появилась на сцене с табличкой со словом "дякую".

Таким образом знаменитость продемонстрировала солидарность с гражданами Украины, присутствовавшими на мероприятии. Поклонники отреагировали на этот поступок бурными овациями, а также многие из них сняли момент на видео, и соответствующие ролики уже можно легко отыскать в сети.

Что известно о позиции Земфиры по отношению к Украине

Артистка открыто осудила российскую агрессию против нашей страны. Она назвала действия России "террором", а также говорила о том, что "хочет мира".

В марте 2022 года звезда представила клип "Не стреляйте", посвященный войне в Украине. После этого она выехала из родной страны и сейчас живет во Франции.

Но в то же время Земфира продолжает уплачивать налоги в РФ, и таким образом финансирует преступления захватчиков. Кроме того, она хотела в прошлом обжаловать статус иноагента, который получила на родине.

Земфира продемонстрировала антивоенную позицию (фото: instagram.com/zemfiraworld)