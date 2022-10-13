Вы все еще любите Земфиру? Певица оскандалилась на концерте с украинским флагом

Российская певица Земфира, которая выпустила антивоенный клип, оскандалилась с украинским флагом на концерте в кипрском городе Лимассол. Со сцены она призвала остановить кровопролитие, но при этом не стала разворачивать украинский флаг, который ей передали фанаты.

На концерте в городе Лимассол Земфира со сцены сказала, что молится за то, чтобы остановилось кровопролитие.

"Сегодня 228 день войны, 228 день ада, который стал реальностью. Я не люблю и не умею говорить со сцены, но я каждый день молюсь, чтобы война прекратилась. Чтобы моя страна прекратила эту войну", - сказала певица.

Стоит отметить, что это впервые она назвала войну войной и высказалась за то, чтобы прекратить кровопролитие. В феврале Земфира дала два концерта уже после полномасштабного вторжения, где ни словом не упомянула, что ее страна запустила ракеты по Украине.

Позже российская артистка выпустила сильный антивоенный клип - с кадрами разрушенного Мариуполя. Вместе с Ренатой Литвиновой она показала трупы людей, военных, могилы, разрушения в украинских городах.

Однако сейчас Земфира решила не поддерживать Украину, хоть и выступила против войны. Украинка Катерина Козачук смогла пронести на концерт желто-голубой флаг, хотя правилами организаторов вся патриотическая символика была запрещена.

Земфира после своих слов о войне, начала исполнять песню "Не стреляй", а Козачук в это время прорвалась к сцене и передала артистке украинский флаг.

"В этот момент, во время ее слов и песни "Не стреляйте" я все-таки решилась и прорвалась сквозь толпу со своим флагом, так как верила в ее искренность. Секунда, гаснет свет, артистка с каменным лицом поднимает мой флаг и, не разворачивая, уносит его за кулисы. Я и вся толпа начинает кричать "Нет войне". Проходит минут 5, и она возвращается на сцену, чтобы дальше петь, как ни в чем не бывало, и собирать цветы с первых рядов… Занавес", - рассказала украинка о реакции Земфиры на флаг.

Фото: instagram.com/kati.kozachuk

Катерина призналась, что поступок артистки ее сильно разочаровал и она теперь сомневается в искренности ее слов.

"С Земфирой я проживала практически все печали моей юности. Последнее, что мы пережили с ее песнями вместе: момент, когда я бежала от войны. В своих любимых черных берцах, с маленьким сыном под руку и очень маленькой черной сумкой, куда поместилась вся моя жизнь… Минус 1 флаг любимой страны. Минус 1 любимый артист из моего плейлиста. Больше ее для меня не существует. И надеюсь, для большинства украинцев, которые вчера были на ее концерте тоже и видели этот цинизм", - подчеркнула Козачук.

Не ищите "хороших русских"

На пост Козачук отреагировала ведущая Катерина Осадчая. Она отметила, что у нас сейчас тяжелые дни и очередное осознание, что рядом с нами не один карлик-террорист, а целая огромная нация террористов.

"На фоне всего этого мы продолжаем искать "хороших русских и хватаемся за крохи их поддержки", - добавила Осадчая.

Она напомнила голые факты о Земфире:

На больших сольных концертах 24 и 26 февраля не сказала ни слова против войны, спела песню-намек, а тогда еще можно было поднять людей и призывать к действиям, чтобы реально остановить кровопролитие.

Накануне "обращения" в Израиле, на концерте на Кипре отбирали украинские флаги при входе на концерт, и мы имеем подтверждение от свидетелей.

То, что не развернула флаг, который пронесли на концерт и передали на сцену, а тихо отнесла за кулисы - ее выбор. Не ее страна, мы и не просим.

"За слова против войны благодарны, но давайте смотреть глубже. Россияне нас не понимают и не поймут", - резюмировала украинская телеведущая.