Зеленському дуже важко: Сенцов заінтригував планами на майбутнє

Олег Сенцов розповів про те, чи планує він балотуватися в президенти. За його словами, він бачить, як важко президентові України Володимиру Зеленському, а також, як важко артистові Святославу Вакарчуку, який пішов у політику. Зазначимо, що Вакарчук є членом партії "Голос".

Сенцов зазначив, що "політика - це брудне болото". За словами режисера, він не має наміру в неї занурюватися і про президентство поки не думає.

"Я бачу приклад Зеленського, який стрибнув на цю сковорідку і якому дуже важко. Я бачу приклад Вакарчука, щиро намагається вникнути у все це і розібратися. Але політика — брудне болото. І щоб у нього стрибнути, потрібно мати дуже сильну мотивацію", - розповів режисер виданню "Дзеркало тижня".

Сенцов розповів, що все своє життя вчиться чомусь новому, але поки йти у політику не входить в його плани, так як в даний момент життя йому це просто нецікаво. Зараз він повністю залучений в громадську роботу і це його влаштовує.

"Я займаюся громадською роботою. Взагалі я сьогодні максимально вільна людина. Навіть не захотів себе на даному етапі прив'язувати. Як буде далі — я не знаю", - розповів Сенцов.