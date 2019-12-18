Зеленському побудували персональне шосе під Києвом (відео)

Зеленському під Києвом побудували особисте шосе (колаж: РБК-Україна)

Володимиру Зеленському посеред поля звели шосе за два місяці

Володимиру Зеленському побудували персональне шосе в Київській області. Журналісти програми "Стоп Реванш" провели спецрозслідування, яке з'явилося в ефірі "5 каналу".

Напередодні президентських виборів тоді ще кандидат Зеленський говорив про знищення бар'єрів між людьми і владою. Але коли він став президентом, став зводити нову стіну, стверджують журналісти.

"По всій країні з'явилися нові шлагбауми. Ми по цей бік, а вони - десь там", - йдеться у розслідуванні.

Журналісти знайшли шлагбаум в селі Рославичі Київської області, за яким нова сучасна дорога. Її жителі села називають "президентською", оскільки вона веде до котеджного містечка "Маєток. Перлина Італії", де розташована резиденція Володимира Зеленського.

Житель Рославичей розповідає, що дорогу почали будувати ще в липні і впоралися за якихось два місяці.

"Нагнали купу техніки, постелили асфальт, зробили освітлення, поставили шлагбаум... Ніхто крім президента і його охорони по цій дорозі не їздить", - розповідає місцевий.

У селі цю дорогу називають "чорним в'їздом до італійського містечка", по ній проїхати не можна через шлагбаум і бетонні блоки з боків. А в лісопосадці, що під дорогою, за словами місцевого жителя, "сидять удошники".

У сільраді не на камеру розповіли, що дозвіл на дорогу у них ніхто не брав, її проклали прямо по людських паях, проекту так ніхто і не бачив. В сусідньому селі Іванковичі, нібито повинна бути проектна документація на дорогу. Але як і в Рославичах, з журналістами ніхто спілкуватися не захотів.

Зеленському під Києвом побудували особисте шосе (відео: YouTube/5 канал)