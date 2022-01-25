Зеленському - 44: як змінювався наймолодший президент і як його привітати (фото)

Зеленський народився 25 січня 1978 року в Кривому Розі у звичайній родині. З 1995 по 2000 рік навчався в Київському національному економічному університеті за спеціальністю "Правознавство", де здобув кваліфікацію юриста.

Володимир Зеленський з батьком (instagram.com/zelenskiy_official)

У 1997 році після того, як команда "Запоріжжя - Кривий Ріг - Транзит" стала чемпіоном Вищої ліги КВК, Зеленський разом друзями створили команду "95-й квартал". Майбутній президент був актором, сценаристом і художнім керівником команди.

У 2003 році "95-й квартал" йде з КВК і домагається грандіозного успіху не тільки в Україні, але й за межами країни. Цього ж року Володимир Зеленський одружився на Олені Кияшко. Вони навчалися в паралельних класах Криворізької гімназії № 95, але спілкуватися почали пізніше, коли були студентами.

Через рік після весілля в 2004 році у Володимира та Олени народилася дочка Олександра, а в 2013 році на світ з'явився син Кирило.

У 2005-му стартувало телешоу "Вечірній квартал", яке й принесло Зеленському та команді гумористів "Кварталу" неймовірну славу.

Фото: Зеленський на сцені "Вечірнього кварталу" (facebook.com/zelenskiy95)

У 2006 році був учасником шоу "Танці з зірками". Його партнеркою була чемпіонка світу з латиноамериканських танців Олена Шоптенко. Тоді їхня пара здобула перемогу.

Фото: Зеленський з Шоптенко і Тіною Кароль (caravan.ua)

Згодом "95-й квартал" перетворився в "Студію Квартал-95", яка випустила безліч популярних проектів, серед яких "Вечірній квартал", "Бійцівський клуб", "Україно, вставай!"

Фото: Володимир Зеленський з дружиною Оленою (instagram.com/zelenskiy_official)

20 травня 2019 року Володимир Зеленський офіційно став президентом України, прийнявши присягу.

Фото: Володимир Зеленський з мамою, татом дружиною, дітьми (instagram.com/zelenskiy_official)

Зеленський стежить за собою, часто займається в тренажерному залі, або бігом на вулиці. Дотримується здорової дієти, і старається пити менше кави.

Фото: Зеленський любить спорт і стежить за здоров'ям (instagram.com/zelenskiy_official)

Одне з останніх фото Зеленського під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим:

Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Як вітають Зеленського у 2022 році

Цьогоріч президент день народження не святкуватиме і проведе його на роботі. За словами прессекретаря Зеленського Сергія Никифорова, "своїх друзів і колег він попросив не витрачати гроші на квіти й подарунки, а натомість переказати їх на добрі справи".

Зокрема, кожен охочий може допомогти дитячим будинкам різного спрямування та географії.

"Підтримати їх - буде найкращим подарунком для президента України в цей день", - написав Никифоров у Facebook.

Будинок дитини "Антошка", Краматорськ

Створений у 1943 році, за 75 років існування випустив біля 4000 вихованців, кожна друга дитина знайшла нову родину. Розрахований на 120 ліжок, 10 з яких у відділенні медико-соціальної реабілітації. На сьогодні прихистив понад 100 дітей, з яких третина - діти з інвалідністю, діти із затримкою розвитку, ВІЛ-позитивні. У будинку перебувають дітки від народження до 4 років.

Реквізити: Будинок дитини "Антошка", Краматорськ КНП "Краматорський будинок дитини Антошка". UA 093355480000026009053630903 АТ КБ "Приватбанк" ЄДРПОУ: 05493800 Призначення платежу: благодійність. Керівник: Романов Анатолій Олексійович Телефон: 050-048-46-74.

Обласний будинок дитини №1, Львів

Створений ще у довоєнні роки. Тут живуть дітки від народження до 3-х років, або до 4-х, якщо з інвалідністю. Це позбавлені батьківської опіки, діти-сироти, із соціально-неадаптованих сімей, діти, від яких відмовилися батьки, з багатодітних сімей, діти, батьки яких перебувають у місцях позбавлення волі, діти з інвалідністю з різноманітним вродженими та набутими вадами. Зараз на вихованні - 68 дітей.

Реквізити: Обласний будинок дитини №1, Львів КЗ Львівської обласної ради Будинок дитини №1. UA 888201720344251006300029209 Державна казначейська служба України ЄДРПОУ: 01984369 Рахунок спецфонду. Призначення платежу: благодійність. Керівник: Качановська Галина Петрівна. Телефон: 095-418-52-80.

Боярський будинок дитини

Створений з метою догляду, виховання, медичної та соціальної реабілітації дітей-сиріт, дітей, що залишилися без піклування батьків, дітей, батьки яких не мають можливості їх виховувати, а також дітей з вадами фізичного та розумового розвитку. В закладі 103 дитини, кожна п'ята - з інвалідністю. На території є недобудова. Окремий корпус стоїть незавершеним з 1989 року.

Реквізити: Боярський будинок дитини КЗ Київської обласної ради "Спеціалізований обласний будинок дитини м. Боярка" UA 648201720314251004302019074 Державна казначейська служба України МФО: 820172 ЄДРПОУ: 01994681 Призначення платежу: благодійність. Керівник (Голова комісії з реорганізації): Козир Олена Олександрівна. Телефон: 097-740-90-18.

Криворізька міська дитяча лікарня №4

Лікарня приймає дітей від 0 до 17 років. Має стаціонар та консультативно-діагностичний центр. 120 співробітників та 3 основні відділення - гастроентерологічне, інфекційне, педіатричне. Заклад потребує модернізації.

Реквізити: Криворізька міська дитяча лікарня №4 КНП "Криворізька міська дитяча лікарня №4" Криворізької міської ради UA253052990000026004030400679 АТ КБ "Приватбанк" ЄДРПОУ 02007259 Призначення платежу: благодійність .Керівник: Кізяковська Ірина Павлівна. Телефон: 067-914-09-07.

Дитяча міська лікарня, Полтава

Є багатопрофільним спеціалізованим закладом, який надає лікувально-діагностичну, консультативну допомогу дітям з міста та області від 0 до 18 років, єдиним в області медичним закладом з проведення спеціалізованої хірургічної допомоги, лікування дітей з онкогематологічною та ендокринною патологією. На сьогодні потребує реконструкції та модернізації.

Реквізити: Дитяча міська лікарня, Полтава КП "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради" UA 753052990000026001041209464 АТ КБ "Приватбанк" м. Полтава МФО 305299 ЄДРПОУ 01999684 Рахунок спецфонду, призначення платежу: благодійність. Керівник: Савченко Лариса Петрівна. Телефон: 050-230-10-67.