Зеленський зробив заяву після РНБО: все під контролем, причин для паніки немає
Президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони записав відео зі зверненням до українців. Він розповів про питання, що розглядалися на РНБО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського.
"Все під контролем причин для паніки немає", - сказав Зеленський за підсумками засідання РНБО.
Глава держави наголосив, що першим питанням засідання була ситуація на сході України. За його словами, триває робота з повної деескалації обстановки у регіоні. Він також додав, що українська сторона віддана мирному вирішенню конфлікту.
Другою темою засідання РНБО стала енергетика. Зеленський запевнив, що Україна пройде опалювальний сезон спокійно. У країні достатньо газу та вугілля, та їх запаси продовжують збільшуватися.
Третя тема – коронавірус. Президент визнав, що в Україні зростає кількість нових хворих. Однак у лікарнях зайнято лише 28% ліжок.
"Все тому, що ми, українці, зрозуміли, наскільки важливо вакцинуватися", - наголосив Зеленський.
Подробиці засідання РНБО, яке відбулося сьогодні, 24 січня, - у матеріалі РБК-Україна.