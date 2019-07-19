ЗСУ можуть піти у наступ: у Зеленського зробили заяву

Президент Володимир Зеленський готовий дати наказ про загальну мобілізацію в разі необхідності. Про це заявив радник команди глави держави з політичних питань Микита Потураєв в інтерв'ю "Цензор.НЕТ". Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі видання.

Відповідаючи на питання про те, чи може бути мир із Російською Федерацією, він зазначив, що в такій короткостроковій та середньостроковій перспективі такого не бачить.

"Бачу, як сказав Зеленський і мені дуже сподобалося - тендітну надію на холодну війну", - уточнив Потураєв.

На його думку, для цього "є простий план".

"Ми його запропонували, але в Москві він нікому не потрібен. Простий план. Перша контрольна точка - Станиця Луганська, це давно, ще за Порошенка, ми ніякого ровера не винаходили. Потім Петровське, потім по всій лінії фронту...", - сказав експерт.

Далі він відзначив питання обміну військовополоненими, а потім - економічні питання.

"Але дай нам Бог дійти хоч до стійкого припинення вогню. Вони не погодилися навіть на "хлібне перемир'я", хоча воно їм важливіше, ніж нам", - додав Потураєв.

Радник президента Микита Потураєв висловився про відвоювання окупованих територій (Фото: скріншот)

Журналіст поцікавився, чи готова на його думку Україна відвойовувати окуповані території.

"Повертаючись до ваших думок за березень 2014-го. 27 березня ви написали у Facebook: "Ми будемо воювати до останньої п'яді української руської землі". Чи допускаєте ви, що за окуповані території України буде воювати, саме йти вперед?" - запитав він.

Потураєв наголосив, що Україна повинна в першу чергу бути готова до будь-яких викликів. При цьому існує декілька можливих сценаріїв, на які потрібно та чи інша реакція.

"Я не вірю в ці супер оптимістичні прогнози, але є підстави припускати, що в горизонті рік-півтора там почнуться бунти - соціальні бунти. Вони, звичайно, будуть розганяти, проллється кров. І далі ситуація може розвиватися по-різному. Справа не в тому, чи будемо ми воювати за Донбас або навіть за Крим. Справа в тому, що ми повинні бути готові до будь-якого вариату розвитку подій", - зазначив радник президента.

Ілюстративне фото: військові ЗСУ (mil.gov.ua)

Він додав, що обговорював ці питання ыз Зеленським "сто разів".

На думку Потураєва, зараз віддати наказ ЗСУ йти вперед і звільняти наші землі "означатиме знищити армію".

"Володимир Зеленський, президент України, людина дуже рішуча... Якщо ми говоримо про різны сценаріъ, то ось наприклад на нас нападають. Не ми йдемо вперед, а на нас нападають, причому з кількох фронтів. Чи буде Зеленський готовий віддати наказ про загальну мобілізацію для того, щоб захищатися до кінця, триматися за кожну п'ять землі - так! Якщо буде ситуація, при якій буде необхідно рушити вперед і буде необхідність віддати такий наказ - він його віддасть", - запевнив радник президента.

Відео: YouTube / Цензор.НЕТ

Нагадаємо, в заяві мінської Тристоронньої контактної групи вперше прописано, що порушення перемир'я на Донбасі передбачає відповідальність сторін. Як повідомив представник України в робочій підгрупі з політичних питань ТКГ Роман Безсмертний, документ передбачає публічну заяву про зобов'язання припинення вогню на Донбасі.

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