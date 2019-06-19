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ТКГ не змогла дійти спільного рішення щодо "хлібного перемир'я"

Новини » Політика    19.06.2019 - 19:31
ТКГ не змогла дійти спільного рішення щодо "хлібного перемир'я"
Фото: Мартін Сайдік (unmultimedia.org)

Питання припинення вогню розглянуть на наступному засіданні

Тристороння контактна група під час засідання в Мінську в середу, 19 червня, не змогла дійти спільного рішення щодо так званого "хлібного перемир'я" на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

За словами спецпредставника ОБСЄ в ТКГ Мартіна Сайдіка, сторони не змогли дійти спільного рішення щодо тексту заяви про "хлібне перемир'я" на Донбасі. Сайдік висловив сподівання, що сторони дійдуть згоди на наступному засіданні.

"Це перемир'я, спільно з широкою протимінної діяльністю, необхідно цивільному населенню, яке проживає в зоні конфлікту. Воно потрібне дітям, у яких нещодавно закінчився навчальний рік. Діти мають право на канікули без страху", - наголосив спецпредставник ОБСЄ.

Також Сайдік нагадав про зрив розведення сил у Станиці Луганській. Він зазначив, що розведення сил, яке було оголошене сторонами два тижні тому, так і не був здійснений.

"Причинами тому стали порушення режиму припинення вогню. І з'явилися вони після того, як сторони висловили цей намір, до цього порушень досить довго не було", - підкреслив Сайдік.

Нагадаємо, на минулому засідання ТКГ сторони домовилися почати 10 червня розведення сил на ділянці в Станиці Луганській. Робоча група з безпеки обговорювала перспективи відновлення режиму припинення вогню.

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