Зеленського просять скасувати проведення Євробачення в Україні: "це лицемірство"

"Поставивши нуль балів дружній Польщі, ми допустили фатальну помилку. Кулуарно обране журі взяло на себе відповідальність впливати на сучасну історію та статус нашої країни! Просимо вас негайно втрутитися і принести вибачення польському народу від імені України, а найголовніше - прийняти правильне рішення і передати перемогу іншій країні", - сказано в петиції.

Також автор прохання Олексій Радчук вважає, що після перемоги України у війні з Росією буде недоречно проводити конкурс в нашій країні.

"Навіть через рік недоречно проведення музичного конкурсу на території нашої країни. Зараз всі сили нашого народу і кошти держави можуть бути спрямовані тільки на допомогу нації, відновлення втраченого житла, лікування постраждалих і відновлення інфраструктури", - написано в петиції.

"Не закривайте очі! Проводити музичний конкурс категорично недоречно і повною мірою лицемірно!"- впевнений автор.

Зазначимо, що на момент 21 травня петиція набрала всього 5 голосів з необхідних 25 тисяч.