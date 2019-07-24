У Зеленського хочуть звільнити Кличко: мережа вибухнула гнівом

Офіс президента Володимира Зеленського звернувся в Кабінет міністрів України з проханням звільнити з посади мера Києва Віталія Кличка. Звернення пов'язане з тим, що голови місцевих адміністрацій повинні скласти повноваження перед новообраним президентом. У Кабміні підтвердили цю інформацію, а ось в офісі Кличко, який є мером столиці близько п'яти років, сказали, що ніякого листа не отримували.

"У нас немає офіційної інформації з цього приводу. Ні листів, ні яких-небудь повідомлень", — сказала прес-секретар столичного голови Оксана Зінов'єва.

У соцмережах люди відреагували на цю новину по-різному. Одні вважають, що Кличко - відмінний мер, інші дотримуються протилежної думки, і підтримують Зеленського в його рішенні.

Дуже розчарував Кличко,.був час-був гордістю України.

Який би не був Кличко, зараз офіс президента перевищує свої повноваження і плює в обличчя всім киянам.

Давно пора його в спорт відправити. Самий бездарний політик і ніякої господарник. За 5 років навіть для спорту і оздрэоровления киян ні чого не зробив. Один піар.

Може, все таки вибори? Кияни, звичайно, довго терплять, але іноді їх терпіння закінчується. Призначеного, а не обраного, Лисого ми не полюбимо.

Офісу президента і самому президенту треба хоч іноді читати закони ! Кияни самі повинні обирати свого мера, а Вова ще не всіх кварталівців пристроїв.

Скріншот коментарів (facebook.com/www.rbc.ua)

Кияни вважають, що вони самі в праві обирати собі мера.

Офісу президента і самому президенту треба хоч іноді читати закони! Кияни самі повинні обирати свого мера, а Вова ще не всіх кварталівців пристроїв.

Може, офіс, плять, винесе на обговорення зовнішню політику і розповість гідранта, шо він не завгосп і не карабас, а кияни якщо проковтнуть це, то будуть мати Жеку луганського, завеселяться.

Скріншот коментарів (facebook.com/www.rbc.ua)

Деякі все-таки впевнені, що Кличко не повинен бути у владі і як тільки його звільнять, він поїде до Німеччини.

Людина не на своєму місці.

Так, Кличко - одне з найбільших розчарувань.

Давно пора.

Як тільки звільнять - поїде в Німеччину.

Також в мережі почали з'являтися смішні мэмы на тему звільнення мера Києва Віталія Кличка. В ілюстраціях натякають на те, чи дійсно президенту Зеленському вдасться здійснити задумане і звільнити Кличко.

Скріншот (Новинач)

Як ми раніше повідомляли, брат Віталія -екс-чемпіон світу Володимир Кличко дізнався про те, що його колишня наречена Хайден Панеттьєрі була по-звірячому побита своїм бойфрендом Брайаном Хикерсоном.Реакція українського боксера була гнівною, повідомляє видання RadarOnline.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що родичі сильно переживають за Хайден Панттьері, так як вона вирішила не розривати стосунки з бойфрендом, який її бив.