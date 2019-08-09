У Зеленського хочуть продати Адміністрацію президента: в чому причина

Офіс президента України Володимира Зеленського відклав переїзд з Банкової через те, що з'явилися деякі складності. Про це розповів заступник голови Офісу президента Костянтин Тимошенко в інтерв'ю LIGA.net.

Тимошенко заявив, що труднощі пов'язані не тільки з фінансовим питанням. Також присутні і технічні аспекти, які пов'язані з самою будівлею, і не тільки Українського дому, оскільки він - один з варіантів.

У п'ятницю має пройти додаткова нарада з Зеленським з цього приводу. В якості нової будівлі також розглядається КВЦ Парковий і ще деякі об'єкти в центрі столиці.

Тимошенко також розповів, що Офіс президента думає над розвантаженням Києва від урядового кварталу, але проблема в тому, що це потрібно організувати таким чином, щоб не витрачати державні гроші.

Зеленський показав свій кабінет (фото: YouTube/Українська правда)

"Ми намагаємося розглянути варіант з інвесторами, продажем цих будівель", - сказавТимошенко.

Варто зазначити, що перед другим туром президентських виборів Зеленський повідомив, що має намір перенести Адміністрацію президента з Банкової, оскільки його команду не влаштовує робота Wi-Fi і зашторені вікна.

Серед розглянутих варіантів був Український дім, який знаходиться на Європейській площі в Києві.

У президента також хочуть внести зміни в правила дрес-коду для співробітників, які зможуть ходити на роботу в шортах і зі своїм ноутбуком.

Нагадаємо, що Трамп вважає, що Зеленський може досягти угоди з Путіним.

Раніше повідомлялося про те, що охорона президента заблокувала представницю пропагандистського каналу "Росія" під час зустрічі Зеленського з Варфоломієм I в Стамбулі.