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Зеленський з дружиною "наїхали" на журналістів: з'явилося відео

STYLERЖиття    02.09.2019 - 12:09
Зеленський з дружиною "наїхали" на журналістів: з'явилося відео
Володимир і Олена Зеленські (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Володимир Зеленський під час Першого дзвінка сина Кирила насварив журналістів

Син Володимира Зеленського Кирило пішов у перший клас. Молодша дитина Зеленських буде вчитися в елітній Новопечерской школі. За навчання 6-річного Кирила Володимир і Олена Зеленські будуть платити $12850 за рік протягом 5 років.

На Першому дзвонику, куди прибули глава держави і перша леді, не обійшлося і без скандалів.

Як видно на відео, що з'явилися в мережі, біля школи 2 вересня зібралися безліч журналістів, які хотіли зняти Зеленського та його сім'ю - в цій школі вже вчиться дочка Володимира Олександровича Саша. Але президент з дружиною вкрай негативно поставилися до того, що фотографи хотіли зробити кілька знімків їхнього сина. До одного з журналістів підійшов Зеленський. Він був у чорних окулярах.

"Навіщо ви мого сина знімаєте?" - звернувся Зеленський до чоловіка, хоча той сказав, що хотів зняти самого президента.

Володимир Зеленський "наїхав" на журналіста

Перед цим дружина Володимира Зеленського закрила камеру рукою. Але на відео потрапив момент, як перша леді з Кирилом виходять з авто. Маленький першокласник тримає маму за руку і тягне величезний рюкзак.

Олена Зеленська вимагає прибрати камеру

Додамо, що крім дітей Володимира Зеленського в елітній Новопечерской школі навчаються діти Олександра Усика, народного депутата Артура Герасимова та інших знаменитостей.

Нагадаємо, що сьогодні також Потап з колишньою дружиною відвели сина в п'ятий клас.

6-річний син Зеленського пішов у перший клас: де і як буде вчитися Кирило З Днем знань: Гончарук на самокаті з ліхтариком "показав" школярам Кабмін (відео)
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