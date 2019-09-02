Зеленский с женой "наехали" на журналистов: появилось видео

Владимир и Елена Зеленские (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Владимир Зеленский во время Первого звонка сына Кирилла наругал журналистов

Сын Владимира Зеленского Кирилл пошел в первый класс. Младший ребенок Зеленских будет учиться в элитной Новопечерской школе. За учебу 6-летнего Кирилла Владимир и Елена Зеленские будут платить $12850 за год на протяжении 5 лет.

На Первом звонке, куда прибыли глава государства и первая леди, не обошлось и без скандалов.

Как видно на видео, что появились в сети, возле школы 2 сентября собрались множество журналистов, которые хотели снять Зеленского и его семью - в этой школе уже учится дочь Владимира Александровича Саша. Но президент с женой крайне негативно отнеслись к тому, что фотографы хотели сделать несколько снимков их сына. К одному из журналистов подошел Зеленский. Он был в черных очках.

"Зачем вы моего сына снимаете?" - обратился Зеленский к мужчине, хотя тот сказал, что хотел снять самого президента.

Владимир Зеленский "наехал" на журналиста

Перед этим супруга Владимира Зеленского закрыла камеру рукой. Но на видео попал момент, как первая леди с Кириллом выходят из авто. Маленький первоклассник держит маму за руку и тащит огромный рюкзак.

Елена Зеленская требует убрать камеру

Добавим, что кроме детей Владимира Зеленского в элитной Новопечерской школе учатся дети Александра Усика, народного депутата Артура Герасимова и других знаменитостей.

Напомним, что сегодня также Потап с бывшей женой отвели сына в пятый класс.