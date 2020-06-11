Зеленський заборонив міністрам сидіти в соціальних мережах в робочий час

Президент України Володимир Зеленський заборонив міністрам користуватися соціальними мережами в робочий час. Це сталося ще в той період, коли прем'єр-міністром країни був Олексій Гончарук. Однак деталі Зеленський повідомив лише зараз.

Як розповів президент, він запросив до себе Гончарука і попросив заборонити міністрам користуватися соцмережами.

"Спочатку вони ховалися від медіа. Тому що вони всі молоді та всі боялися. По-друге, вони відразу почали загравати з аудиторією в Facebook. Це неправильно. Тому що в країні живуть різні люди, і не тільки користувачі Facebook. Вони загравали з цими людьми: ой, як на них подивилися, скільки у них лайків, почалася вся ця історія", - розповів Володимир Зеленський в інтерв'ю для видання "Українська правда".

За словами Зеленського, він зустрівся з Гончаруком, щоб обговорити "весь цей піонертабір". Він попросив його заборонити міністрам користуватися соціальними мережами в робочий час, оскільки потрібно працювати.

"Я зустрівся з Олексієм і сказав: "Слухай, нам треба працювати. Ми забороняємо міністрам протягом робочого дня користуватися Facebook і іншими соціальними мережами. Треба роботу робити. Що це за ігри? Що відбувається, що це за піонертабір?", - розповів Зеленський.

Проте, як зазначив президент, не всі прислухалися до цієї вимоги.

"Деякі міністри це зрозуміли, а деякі не зрозуміли в чому справа, і реформи робили так, щоб у Facebook їм сказали "клас". А що відбувається на вулицях, нікого не цікавить", - підсумував Володимир Зеленський.

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