Зеленський виступив з "Кварталом 95" (відео)

Президент України Володимир Зеленський прийшов на форум Ялтинська європейська стратегія (YES) з "95 кварталом". Гарант у рамках заходу також запросив два спеціальних гостя – акторів Робін Райт і Йона Гнарра. Про те, як пройшов захід розповідає журналістка Соня Кошкіна в своєму офіційному Telegram-каналі.

Як повідомляється, близько 19:30 Президент прибув на вечерю учасників YES. В рамках вечері виступили два спеціальних гостя - виконавиця ролі Клер Андервуд (спочатку перша леді США, згодом - Президент) в серіалі "Картковий будиночок" Робін Райт і комедійний актор, колишній мер Рейк'явіка (Ісландія) Йон Гнарр. Після цього на сцені почав виступ "Квартал 95".

Виступ "95 Кварталу" почав Євген Кошовий. Після нього продовжила Олена Кравець в ролі Юлії Тимошенко, вона обігравала жарти про лідера "Батьківщини" і Клер Андервуд, чим викликала сльози від сміху Робін Райт. До речі, сама Тимошенко в цьому році не була присутня на YES. Після цього Юрій Великий почав пародіювати Зеленського і запросив його на сцену.

Зеленський прийшов на форум YES з 95 кварталом (відео: facebook.com/sonya.koshkina)

Захід проходив за зачиненими дверима для ЗМІ, однак те, що відбувається, можна було побачити і почути частково. Велика частина вистави була англійською. Близько 21:30 захід закінчився.

Зеленський прийшов на форум YES з 95 кварталом (скріншот: https://t.me/sonyakoshkina)

Нагадаємо, що раніше друг Зеленського розповів, як познайомив його з майбутньою першою леді.

До речі, до цього зірка "95 Кварталу" розкрив істинний характер Зеленського.