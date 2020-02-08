Зеленський у Ватикані розсмішив Папу Римського: з'явилося відео

Володимир Зеленський і Папа Римський Франциск (Фото: president.gov.ua)

Володимир Зеленський підніс понтифіку подарунки у ході зустрічі

Володимир Зеленський на зустрічі з Папою Римським Франциском у Ватикані розсмішив понтифіка. Президент України в суботу також підніс у ході візиту кілька подарунків, серед яких був архівний документ з Національного музею Львова імені Андрея Шептицького.

Зазначається, що спілкування в Апостольській бібліотеці пройшло в дружній атмосфері. У мережі з'явилися фото та відео.

На кадрах видно, що в ході обміну подарунками президент розсмішив Папу, який сміється після почутої від перекладача - монаха-францисканця - фрази Зеленського.

«На рояле? Без рук?»: Зеленский рассмешил Папу Римского pic.twitter.com/PbRYe2Q6Gm — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 8, 2020

Відео: Володимир Зеленський розсмішив Папу Римського Франциска у Ватикані

Окремо Зеленський подякував Франциску за зусилля для досягнення миру і гармонії в усьому світі, та попросив допомогти зі звільненням українців, які перебувають у полоні на Донбасі, в Криму та у тюрмах в РФ.

Крім того, у ході бесіди глава держави запросив понтифіка до України.

Володимир Зеленський підніс подарунки Папі Римському Франциску (Фото: соцмережі)

Глава держави прибув до Рима у Ватикан разом з першою леді. Олена Зеленська також була присутня на зустрічі з Франциском.

Раніше повідомлялося, що Зеленський на зустрічі з прем'єром Італії Джузеппе Конте попросив закрити офіси угруповань "Л/ДНР", а також підняв питання колишнього нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого італійським судом до тюремного терміну.

Відео: Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском у Ватикані