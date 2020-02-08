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Зеленский в Ватикане рассмешил Папу Римского: появилось видео

STYLERПерсоны    08.02.2020 - 15:38
Зеленский в Ватикане рассмешил Папу Римского: появилось видео
Владимир Зеленский и Папа Римский Франциск (Фото: president.gov.ua)

Владимир Зеленский преподнес понтифику подарки в ходе встречи

Владимир Зеленский на встрече с Папой Римским Франциском в Ватикане рассмешил понтифика. Президент Украины в субботу также преподнес в ходе визита несколько подарков, среди которых был архивный документ из Национального музея Львова имени Андрея Шептицкого.

Отмечается, что общение в Апостольской библиотеке прошло в дружеской атмосфере. В сети появились фото и видео.

На кадрах видно, что в ходе обмена подарками президент рассмешил Папу, который смеется после услышанной от переводчика - монаха-францисканца - фразы Зеленского.

Видео: Владимир Зеленский рассмешил Папу Римского Франциска в Ватикане

Кроме того, в ходе беседы глава государства пригласил понтифика в Украину.

Отдельно Зеленский поблагодарил Франциска за усилия для достижения мира и гармонии во всем мире, и попросил помочь с освобождением украинцев, которые находятся в плену на Донбассе, в Крыму и в застенках в РФ.

Зеленский в Ватикане рассмешил Папу Римского: появилось видео

Владимир Зеленский преподнес подарки Папе Римскому Франциску (Фото: соцсети)

Глава государства прибыл в Рим в Ватикан вместе с первой леди. Елена Зеленская также присутствовала на встрече с Франциском.

Ранее сообщалось, что Зеленский на встрече с премьером Италии Джузеппе Конте попросил закрыть офисы группировок "Л/ДНР", а также поднял вопрос бывшего нацгвардейца Виталия Маркива, приговоренного итальянским судом к тюремному сроку.

Видео: Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане

Зеленский попросил Папу Римского о помощи с освобождением пленных украинцев Зеленский встретился с премьер-министром Италии
Новости Украины Владимир ЗеленскийВатиканПапа Римский
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