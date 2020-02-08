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Зеленський попросив Папу Римського про допомогу зі звільненням полонених українців

Новини » Політика     08.02.2020 - 12:14
Зеленський попросив Папу Римського про допомогу зі звільненням полонених українців
Фото: Володимир Зеленскький та Папа Римський Франциск

Президент зазначив, що понтифік робить усе можливе для досягнення миру та гармонії в усьому світі

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Папою Римським Франциском попросив допомогти зі звільненням українців, які знаходяться у полоні на Донбасі, в Криму та в Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського у Twitter.

За його словами, понтифік робить усе можливе для досягнення миру та гармонії в усьому світі.

"Папа Римський робить усе можливе для досягнення миру та гармонії в усьому світі. Через 2 місяці після "Норманді" в Парижі я просив допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму та в Росії. Натхненний нашою розмовою про мир в Україні", - написав президент.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський на зустрічі з прем'єром Італії Джузеппе Конте попросив закрити офіси самопроголошених республік Донбасу", а також підняв питання колишнього нацгвардійця Віталія Марківа.

Крім того, Володимир Зеленський обговорив з президентом Італії Серджіо Маттарелла питання інтеграції України до НАТО та ЄС. Лідери двох країн також обговорили розвиток політичного діалогу, перспективи торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, підтримку Італією процесу реформ в Україні.

Зеленський з президентом Італії обговорили питання інтеграції України в євроатлантичні структури Зеленський просить закрити офіси "ЛДНР" в Італії та звільнити Марківа
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