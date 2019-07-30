Зеленський звільнив Короля Артура і розбурхав мережу

Володимир Зеленський одним розчерком пера вирішив долю Короля Артура
Володимир Зеленський звільнив Короля Артура з посади голови Міловської районної державної адміністрації Луганської області. Про це йдеться у розпорядженні, опублікованому на сайті Офісу президента України.
"Звільнити Короля Артура Станіславовича з посади голови Міловської районної державної адміністрації Луганської області у зв'язку із закінченням строку повноважень президента України", - написано на сайті глави держави.
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Ця новина викликала справжній ажіотаж у соціальних мережах. Користувачі активно коментують рішення Зеленського звільнити Короля Артура, чиє ім'я і прізвище викликає у багатьох асоціації з самим знаменитим кельтським героєм, що зібрав при своєму дворі в Камелоті доблестнейших і найблагородніших лицарів Круглого столу.
Скріншот (facebook.com/oleksandr.khorolskii)
Скріншот (facebook.com/quick2reply)
Деякі користувачі, правда, не оцінили жарт.
"Людині треба було спалити або з'їсти свій паспорт, щоб його ім'я не здавалося вам смішним?" - написала Тамара Усатова в Facebook.
Скріншот (facebook.com/oleksandr.khorolskii)
Раніше з'явилося відео, як Зеленський бурхливо реагує на гол у ворота київського "Динамо".