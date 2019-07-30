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Зеленський звільнив Короля Артура і розбурхав мережу

STYLERКурйози    30.07.2019 - 11:56
Зеленський звільнив Короля Артура і розбурхав мережу
Зеленський звільнив Короля Артура (колаж РБК-Україна)

Володимир Зеленський одним розчерком пера вирішив долю Короля Артура

Володимир Зеленський звільнив Короля Артура з посади голови Міловської районної державної адміністрації Луганської області. Про це йдеться у розпорядженні, опублікованому на сайті Офісу президента України.

"Звільнити Короля Артура Станіславовича з посади голови Міловської районної державної адміністрації Луганської області у зв'язку із закінченням строку повноважень президента України", - написано на сайті глави держави.

Зеленський звільнив Короля Артура і розбурхав мережу

Скріншот

Ця новина викликала справжній ажіотаж у соціальних мережах. Користувачі активно коментують рішення Зеленського звільнити Короля Артура, чиє ім'я і прізвище викликає у багатьох асоціації з самим знаменитим кельтським героєм, що зібрав при своєму дворі в Камелоті доблестнейших і найблагородніших лицарів Круглого столу.

  • Ось воно що у нас в країні робиться. Короля Артура звільняють. Нічого святого.
  • Вважаю, що після цього і принцу Чарльзу треба міцно замислитися про свою подальшу долю! Просто життя поламати можуть!
  • Ну так Артура 13 століть не могли знайти. Виявляється, на Луганщині ховався. А тут знайшли і відразу звільнили.
  • Мерлінова борода, що ж це робиться.
  • Знайшли, демони!
  • А яка доля меча короля Артура?

Зеленський звільнив Короля Артура і розбурхав мережу

Скріншот (facebook.com/oleksandr.khorolskii)

  • Ніхто з лицарів Круглого столу поки не зголосився відправитися на схід замість звільненого.

Зеленський звільнив Короля Артура і розбурхав мережу

Скріншот (facebook.com/quick2reply)

Деякі користувачі, правда, не оцінили жарт.

"Людині треба було спалити або з'їсти свій паспорт, щоб його ім'я не здавалося вам смішним?" - написала Тамара Усатова в Facebook.

Зеленський звільнив Короля Артура і розбурхав мережу

Скріншот (facebook.com/oleksandr.khorolskii)

Раніше з'явилося відео, як Зеленський бурхливо реагує на гол у ворота київського "Динамо".

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