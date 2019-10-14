Сьогодні святкують День захисника України

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

День захисника України був заснований у 2015 році

У понеділок, 14 жовтня, українці відзначають державне свято День захисника України. Про це повідомляє РБК-Україна.

День захисника України був оголошений державним святом та вихідним у 2015 році з ініціативи п'ятого президента України Петра Порошенка. День захисника України відзначається щороку 14 жовтня у день Покрови Пресвятої Богородиці водночас з іншим святом - Днем українського козацтва.

Рішення про створення Дня захисника України, як йдеться в президентському указі, було ухвалене з метою вшанування мужності та героїзму захисників територіальної цілісності та незалежності України, а також сприянню зміцненню патріотизму у суспільстві.

Крім того, цим указом було скасовано День захисника вітчизни, яке відзначалося в Україні 23 лютого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у День захисника України, 14 жовтня, у Києві відбудеться відразу декілька громадських акцій. Так, у столиці відбудеться щорічний "Марш до Дня захисника України", а також марш "Захистимо українську землю!", приурочений до 77-річчя створення Української повстанської армії. Також у Києві 14 жовтня відбудеться акція "Марш проти капітуляції", учасники якої протестуватимуть проти імплементації "формули Штайнмайєра".

Також РБК-Україна писало, що в КМДА оприлюднили програму святкових заходів до Дня захисника України у Києві. Сьогодні у столиці відбудуться молебні, виставки, концерти та патріотичні заходи, приурочені до свята.