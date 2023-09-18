Зеленский стал одеваться "расслабленнее"? В сети обратили внимание на важный нюанс

Как изменился имидж Зеленского

Так, например, журналист Александр Мамзуренко в своем Twitter (X) обратил внимание, что впервые после полномасштабного вторжения РФ глава Украины одет "расслабленно".

"Я пролистал его обращение на 5 месяцев назад и повсюду он был одет либо во что-то милитари цветов, либо в черную футболку или худи с гербом или UNITED24. Кажется, это впервые с начала полномасштабного вторжения, когда он одет столь "расслабленно", - написал журналист.

Скриншот (twitter.com/eywind)

В новом обращении Зеленский выбрал рубашку и расстегнул на ней две пуговицы.

Именно это придало образу "расслабленности", на который обратили внимание в социальных сетях.

"На самом деле, наверное, решили отходить от стиля милитари, поскольку это вызывает раздражение на Западе среди поддерживающих нас", - считает Александр.

В сети действительно можно встретить много комментариев о Зеленском на встречах за границей, мол, он одет в футболку, когда все в костюмах.

Но некоторые юзеры предположили, что обращение президент записывал после празднования дня рождения его матери и не успел переодеться.

Однако на самом деле все гораздо проще. Владимир Александрович не изменил своему "милитари" образу!

Дело в том, что на взбудоражившем сеть видео, президент не в обычной черной рубашке, а в одной из разновидностей тактической рубашки.

Черная тактическая рубашка, похожая на ту, в которой Зеленский записывал видео (military.pl)

Как одевается Зеленский обычно

Зеленский очень часто появляется на публике в похожих футболках - цвета хаки с гербом или флагом Украины.

Президент также поклонник оригинальных однотонных футболок с надписью "I'm Ukrainian".

По словам Зеленского, футболку в стиле милитари ему часто присылают украинские дизайнеры.

Конечно, вышиванки, в которых президент появляется на публике, тоже производят фурор.

Скриншоты из видеообращений президента

Заметим, что "взбудоражевшее" сеть видеообращение Зеленский записывал 16 сентября. В следующих роликах президент вернулся к "привычному" образу. Поэтому искать какие-то тайные знаки не стоит.