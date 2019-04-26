Зеленський назвав уроки трагедії на ЧАЕС та "підірвав" мережу

Зеленський вшанував пам'ять загиблих під час трагедії на ЧАЕС
Володимир Зеленський, майбутній президент України, звернувся до українців з нагоди 33-ї річниці аварії на ЧАЕС. На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що трагедія 26 квітня 1986 року навчила українців кількох речей, які не можна забувати.
Також Зеленський, який наразі перебуває у Туреччині на відпочинку, вшанував подвиг ліквідаторів наслідків техногенної катастрофи.
Майбутній глава держави наголосив, що уряд країни не має права приховувати правду від громадян та міжнародного товариства.
Ілюстративне фото: Аварія на 4-му енергоблоці ЧАЕС (chnpp.gov.ua)
"Перше. Держава завжди повинна відверто говорити з людьми. Неприпустимо приховувати від громадян правду, хоч би якою гіркою вона була.
Друге. Згуртувавшись і об’єднавшись, люди здатні приборкати й зупинити будь-яке лихо.
Ми не маємо права забувати ці уроки, щоб не допустити подібного у майбутньому. Вічна пам'ять загиблим. Схиляю голову перед подвигом героїв-лiквiдаторів", - написав Зеленський.
Скрін: facebook.com/zelenskiy95
Зауважимо, що в коментарях до повідомлення користувачі мережі продовжують політичний спір, пов'язаний із виборами президента 2019 та його результатами. Прихильники двох кандидатів обмінюються взаємними докорами, в той час як інші намагаються їх присоромити за політизованість і закликають відкинути чвари у Міжнародний день пам'яті жертв аварії на Чорнобильській АЕС.
Володимир Зеленський (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Скрін: facebook.com/zelenskiy95
Фото: Пам'ятник біля ЧАЕС (pixabay.com)
Як повідомлялося раніше, вірш легендарної поетеси Ліни Костенко про аварію на Чорнобильській АЕС зворушив українців до сліз.
Також ми писали про те, що відомий шоумен і волонтер Сергій Притула присоромив працівників радіостанцій, які в Міжнародний день пам'яті жертв аварії на Чорнобильській АЕС які крутять веселу музику.
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