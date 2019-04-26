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Зеленський назвав уроки трагедії на ЧАЕС та "підірвав" мережу

STYLERЖиття    26.04.2019 - 16:30
Зеленський назвав уроки трагедії на ЧАЕС та "підірвав" мережу
Фото: колаж РБК-Україна

Зеленський вшанував пам'ять загиблих під час трагедії на ЧАЕС

Володимир Зеленський, майбутній президент України, звернувся до українців з нагоди 33-ї річниці аварії на ЧАЕС. На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що трагедія 26 квітня 1986 року навчила українців кількох речей, які не можна забувати.

Також Зеленський, який наразі перебуває у Туреччині на відпочинку, вшанував подвиг ліквідаторів наслідків техногенної катастрофи.

Майбутній глава держави наголосив, що уряд країни не має права приховувати правду від громадян та міжнародного товариства.

Зеленський назвав уроки трагедії на ЧАЕС та &quot;підірвав&quot; мережу

Ілюстративне фото: Аварія на 4-му енергоблоці ЧАЕС (chnpp.gov.ua)

"Перше. Держава завжди повинна відверто говорити з людьми. Неприпустимо приховувати від громадян правду, хоч би якою гіркою вона була.

Друге. Згуртувавшись і об’єднавшись, люди здатні приборкати й зупинити будь-яке лихо. 

Ми не маємо права забувати ці уроки, щоб не допустити подібного у майбутньому. Вічна пам'ять загиблим. Схиляю голову перед подвигом героїв-лiквiдаторів", - написав Зеленський.

Зеленський назвав уроки трагедії на ЧАЕС та &quot;підірвав&quot; мережуЗеленський назвав уроки трагедії на ЧАЕС та &quot;підірвав&quot; мережу

Скрін: facebook.com/zelenskiy95

Зауважимо, що в коментарях до повідомлення користувачі мережі продовжують політичний спір, пов'язаний із виборами президента 2019 та його результатами. Прихильники двох кандидатів обмінюються взаємними докорами, в той час як інші намагаються їх присоромити за політизованість і закликають відкинути чвари у Міжнародний день пам'яті жертв аварії на Чорнобильській АЕС.

Зеленський назвав уроки трагедії на ЧАЕС та &quot;підірвав&quot; мережу

Володимир Зеленський (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

  • Пізно ніколи не буває. Не обов'язково з самого ранку писати. Видно що людина сама пише;
  • Не відволікайтеся, Володимир Олександрович, у вас справа державної ваги - відпочити в Туреччині.
  • Гидко читати деякі коментарі. У кожної людини є право на відпочинок. Немає нічого важливішого за сім'ю і дітей. Для всіх хорошим все одно не будеш. Чорнобиль торкнувся мене і моїх батьків, ми жили у Прип'яті. 33 роки минуло і ось підійшов час пенсії. Міністерство соціальної політики готова на все, лише б позбавитися від чорнобильців. Від мене позбавилися, суд відновив, визнав дії комісії протиправними. Але Київська адміністрація ігнорує рішення суду. Ось такі нові закони приймає ця Верховна Рада. Але пам'ять і біль від цієї катастрофи вони не віднімуть у людей ніколи.
  • Люди! Політику на х**н! Люди віддали своє здоров'я і життя, коли ліквідовували наслідки аварії! Вічна пам'ять загиблим і здоров'я живим!
  • Як учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, підтверджу - головне - це знати правду!

Зеленський назвав уроки трагедії на ЧАЕС та &quot;підірвав&quot; мережуЗеленський назвав уроки трагедії на ЧАЕС та &quot;підірвав&quot; мережу

Скрін: facebook.com/zelenskiy95

  • 1. Росія забороняє експорт нафти і нафтопродуктів в Україну. 2. Активізація бойових дій, з боку загарбників, під час "Великоднього перемир'я". 3. Терміново скликається засідання Радбезу ООН з приводу указу Путіна щодо видачі російських паспортів мешканцям окупованого Донбасу. Це продовженням агресії і втручання у наші внутрішні справи. 4. Директор політичного департаменту МЗС України Олексій Макєєв заявив, що новообраний глава держави може не встигнути підготуватися до ключової зустрічі у "нормандському форматі" на найвищому рівні в червні, (де Путін може розмазати президента, як шмарклю на підлозі. Дипломатична зустріч готується довго. Та ви маєте не вилазити з адміністрації президента, міністерства закордонних справ та міністерства оборони, щоб якомога глибше вникнути в суть тих справи, які скоро ляжуть на ваші плечі! - пише у мережі Христина Добей.
  • Подумайте ви! До інавгурації за все перераховане відповідає діючий гарант, тобто Порошенко, - написала їй у відповідь Юлія Харченко.

Зеленський назвав уроки трагедії на ЧАЕС та &quot;підірвав&quot; мережу

Фото: Пам'ятник біля ЧАЕС (pixabay.com)

Як повідомлялося раніше, вірш легендарної поетеси Ліни Костенко про аварію на Чорнобильській АЕС зворушив українців до сліз.

Також ми писали про те, що відомий шоумен і волонтер Сергій Притула присоромив працівників радіостанцій, які в Міжнародний день пам'яті жертв аварії на Чорнобильській АЕС які крутять веселу музику.

Також ми писали про те, що у Чорнобильській зоні відчуження українському фотографу вдалося сфотографувати рідкісного звіра, який занесений в Червону книгу.

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