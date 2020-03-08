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Зеленський розповів, як святкує 8 березня

STYLERПерсони    08.03.2020 - 09:20
Зеленський розповів, як святкує 8 березня
Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський зробив відверте зізнання про свято

Президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю, як зазвичай святкує 8 березня і поділився порадами, які могли б допомогти чоловікам України зробити дійсно хороший подарунок для своїх половинок.

"Квіти, сніданок та обов'язково подарунок. І якщо ти не знаходишся поруч, наприклад, як я з мамою, то хоча б телефонний дзвінок. Я завжди замовляю квіти для моєї мами. І у мене є друзі в Кривому Розі, вони привозять подарунок від мене", - каже Зеленський.

Президент України також зазначає, що щиро любить робити приємно близьким. Перш ніж обрати подарунок - обійде безліч магазинів і зупиниться лише тоді, коли відчує, що знайшов потрібне.

"Мені здається, головне - не питання ціни, а питання уваги і часу. Особливо, коли у тебе мало вільного часу", - ділиться Володимир Зеленський.

8 березня - Зеленський зробив відверте зізнання

Раніше ми писали, що Зеленський з'явився на обкладинці The Guardian. На заголовному фото президент України сидить на столі і сміється.

А також про те, що Володимир Зеленський невдало пожартував, сказавши що в українців "нормальні зади".

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