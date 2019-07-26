Зеленський просить українців про допомогу: люди збентежені

Володимир Зеленський звернувся до українців. Президент через свою сторінку Facebook просить людей допомогти йому визначитися з кандидатом на посаду голови Одеської ОДА.
Також Володимир Олександрович опублікував фото і короткі біографії п'ятьох претендентів на цю посаду.
"Як і обіцяв, звертаюся до вас по пораду щодо кандидатури голови Одеської ОДА. Ми відібрали п’ятьох претендентів. Що скажете про цих осіб?" - запитав у жителів Одеської області глава держави.
В список Зеленського потрапили такі кандидати, як:
- 41-річний керівник громадської спілки "Українська асоціація вторинних металів і ресурсів" Андрій Андрейчиков
- 37-річна громадська активістка, волонтер, підприємець Тетяна Петракевич
- 44-річна депутат, викладачка і голова благодійного фонду "Французький бульвар" Ольга Квасніцька
- 36-річний власник і директор інвестиційної компанії Максим Куций
- 44-річний громадський діяч, депутат і керуючий партнер юридичної фірми Максим Болдін
Кандидати на посаду голови Одеської ОДА, представлені Зеленським (facebook.com/zelenskiy95)
Правда, ці кандидатури не сильно сподобалися користувачам мережі. Деякі українці навіть відверто обурюються таким списком потенційних голів Одеської ОДА від Зеленського.
- Моя порада: залиште ці демократичні опитування, призначте самі того, хто буде нести відповідальність перед президентом і Кабміном...
- Що ці люди зробили для Одеси? Дівчата гарні, не уявляю, як зможуть розігнати осине гніздо. У чоловіків лиця не викликають довіри, та і чим вони відрізняються на користь високої посади? Що встигли зробити і як вони змогли висловити свою любов до рідного краю?
- Ми дійсно виступали за проведення конкурсу! Це конкурс?
- Так, давненько ми губерів коментарями не вибирали...
- Будь ласка, чи можна оголосити процедуру, за якою був складений цей список? А хто ще був претендентом, але не потрапив до п'ятірки, і чому? Заздалегідь спасибі
Скріншот коментарів (facebook.com/zelenskiy95)
Скріншот коментарів (facebook.com/zelenskiy95)
- Мені здається, пане президент, що вибір вже зроблений, а це звичайна профанація?
- За яким критерієм розміщені фото та прізвища кандидатів? По алфавіту? Ні. За віком? Ні. За пропозицією політтехнологів? Напевне.
- Я від вас чекаю зовсім інших підходів щодо обрання голови Одеської ОДА. Конкурс, справжній! Де буде тест на IQ, на логіку, знання Конституції та хоча б ключових Законів України. Дайте можливість усім приймати участь у цьому відборі! І оберіть найкращого. Бо не лише у ваших друзів і знайомих є голова на плечах, а в ній мізки! Дослухайтесь, будь-ласка!
- Оголосіть, будь ласка, весь список. Може, у вас в запасі є якийсь тамада або на худий кінець весільний фотограф? Я думаю, такі люди повинні керувати областю, а не вищеперелічені.
- Вони поліграф проходили? Ви ж обіцяли перевірку на детекторі брехні!
Скріншот коментарів (facebook.com/zelenskiy95)
Скріншот коментарів (facebook.com/zelenskiy95)
Скріншот коментарів (facebook.com/zelenskiy95)
Нагадаємо, нещодавно Зеленський провів телефонну розмову з Трампом.