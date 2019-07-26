Зеленський просить українців про допомогу: люди збентежені

Володимир Зеленський звернувся до українців. Президент через свою сторінку Facebook просить людей допомогти йому визначитися з кандидатом на посаду голови Одеської ОДА.

Також Володимир Олександрович опублікував фото і короткі біографії п'ятьох претендентів на цю посаду.

"Як і обіцяв, звертаюся до вас по пораду щодо кандидатури голови Одеської ОДА. Ми відібрали п’ятьох претендентів. Що скажете про цих осіб?" - запитав у жителів Одеської області глава держави.

В список Зеленського потрапили такі кандидати, як:

41-річний керівник громадської спілки "Українська асоціація вторинних металів і ресурсів" Андрій Андрейчиков

37-річна громадська активістка, волонтер, підприємець Тетяна Петракевич

44-річна депутат, викладачка і голова благодійного фонду "Французький бульвар" Ольга Квасніцька

36-річний власник і директор інвестиційної компанії Максим Куций

44-річний громадський діяч, депутат і керуючий партнер юридичної фірми Максим Болдін

Кандидати на посаду голови Одеської ОДА, представлені Зеленським (facebook.com/zelenskiy95)

Правда, ці кандидатури не сильно сподобалися користувачам мережі. Деякі українці навіть відверто обурюються таким списком потенційних голів Одеської ОДА від Зеленського.

Моя порада: залиште ці демократичні опитування, призначте самі того, хто буде нести відповідальність перед президентом і Кабміном...

Що ці люди зробили для Одеси? Дівчата гарні, не уявляю, як зможуть розігнати осине гніздо. У чоловіків лиця не викликають довіри, та і чим вони відрізняються на користь високої посади? Що встигли зробити і як вони змогли висловити свою любов до рідного краю?

Ми дійсно виступали за проведення конкурсу! Це конкурс?

Так, давненько ми губерів коментарями не вибирали...

Будь ласка, чи можна оголосити процедуру, за якою був складений цей список? А хто ще був претендентом, але не потрапив до п'ятірки, і чому? Заздалегідь спасибі

Скріншот коментарів (facebook.com/zelenskiy95)

Скріншот коментарів (facebook.com/zelenskiy95)

Мені здається, пане президент, що вибір вже зроблений, а це звичайна профанація?

За яким критерієм розміщені фото та прізвища кандидатів? По алфавіту? Ні. За віком? Ні. За пропозицією політтехнологів? Напевне.

Я від вас чекаю зовсім інших підходів щодо обрання голови Одеської ОДА. Конкурс, справжній! Де буде тест на IQ, на логіку, знання Конституції та хоча б ключових Законів України. Дайте можливість усім приймати участь у цьому відборі! І оберіть найкращого. Бо не лише у ваших друзів і знайомих є голова на плечах, а в ній мізки! Дослухайтесь, будь-ласка!

Оголосіть, будь ласка, весь список. Може, у вас в запасі є якийсь тамада або на худий кінець весільний фотограф? Я думаю, такі люди повинні керувати областю, а не вищеперелічені.

Вони поліграф проходили? Ви ж обіцяли перевірку на детекторі брехні!

Скріншот коментарів (facebook.com/zelenskiy95)

Скріншот коментарів (facebook.com/zelenskiy95)

Скріншот коментарів (facebook.com/zelenskiy95)

Нагадаємо, нещодавно Зеленський провів телефонну розмову з Трампом.