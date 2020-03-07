Зеленський з'явився на обкладинці The Guardian: сидить на столі і сміється

Володимир Зеленський з'явився на обкладинці відомого британського журналу The Guardian. На заголовному фото президент України сидить на столі і сміється.

В самому журналі розміщена стаття з заголовком "Моє запрошення в Білий дім? Мені сказали, що воно готується".

Зеленський на обкладинці The Guardian (фото: theguardian.com)

Журнал вийшов у друк у суботу, 7 березня. Усередині розміщені ще два знімки з Володимиром Зеленським, зроблені на тій же локації. На одному з фото президент поправляє піджак, на іншому - тримає одну руку в кишені.

Зеленський в The Guardian (фото: theguardian.com)

Відзначимо, що 6 березня Юлія Мендель анонсувала появу Зеленського на обкладинці відомого європейського журналу, правда вона не уточила, якого саме.

Прес-секретар розмістила в мережі Instagram загальні знімки з президентом в якості тізера.

"Завтра у президента обкладинка одного з найвідоміших європейських журналів. Тизер - наше спільне фото. На обкладинці, звичайно, тільки президент", - підписала знімки Мендель.

Володимир Зеленський і Юлія Мендель (фото: instagram.com/iuliia_mendel)

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський невдало пожартував, сказавши що в українців "нормальні зади".