Зеленський показав унікальне фото з найріднішою людиною

Президент України Володимир Зеленський у День матері показав унікальне архівне фото і зворушливо подякував всім українським матерям. Глава держави у своєму привітанні подякував матері та порадив українцям частіше говорити слова любові своїм близьким.

На своїх сторінках у соціальних мережах Володимир Зеленський опублікував зворушливе привітання з Днем матері.

"Мама. Перше слово, яке вимовляємо в житті. Мами віддають без останку всі свої сили від нашого першого подиху. Це вони цілують ніжки немовляти до того, як воно зробить перший крок. Вони міцно тримають за руку, коли вчимося ходити. Вони витримують наші "Не хочу шапку", "Не піду до школи", "Ти нічого не розумієш!" Терпляче чекають дзвінка, розуміючи, що ми по вуха зайняті роботою. Не ображаються. Ображаються, але продовжують нас любити. Ні за що, без причини, просто тому, що ми – їхні діти. До них ми йдемо у складні часи, щоб почути таке важливе "Все буде добре". І тільки ставши батьками, ми усвідомлюємо, скільки праці, терпіння та любові вартує щасливе дитинство", - написав президент.

Зеленський в День матері показав унікальне фото (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Також він порадив українцям частіше говорити своїм близьким теплі слова.

"Телефонуйте своїй мамі кожного дня! Кажіть, як сильно любите її, кожного дня! Дякуйте їй кожного дня! А сьогодні, у День матері, знайдіть особливі слова. Щоб усмішка не сходила з обличчя найріднішої людини увесь день!" – додав Зеленський.

Також глава держави написав кілька слів своїй матері, матері своїх дітей і всім українським матерям.

"Я дякую своїй найріднішій матусі Риммі Володимирівні та коханій Олені Зеленській. Мені поталанило мати поруч двох жінок, яких я сміливо можу назвати найкращими мамами у світі. Щиро вітаю всіх матерів України! Будьте здоровими й завжди майте привід пишатися собою та своїми дітьми! З Днем матері!" – підсумував Володимир Зеленський.

Скріншот (facebook.com/zelenskiy95)

Нагадаємо, що раніше ми публікували гарні привітання в листівках і віршах для улюблених мам.

Раніше нардеп Світлична закликала привітати матерів.