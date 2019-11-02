Зеленський відповів на гучне звинувачення, яке виявилося брехнею

Володимир Зеленський (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Зеленський розповів правду про українсько-китайські відносини

Президент України Володимир Зеленський відповів на гучне звинувачення у свою адресу, які висунув Анатолій Амелін на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Не так давно Амелін опублікував пост, в якому "розкрив" тему українсько-китайських відносин. "1 жовтня 2019 року Україна вперше за (!) 27 років не привітала Китай з Днем незалежності. Навіть Трамп привітав (по-своєму), а Україна-ні. На сайті президента поздоровлення немає, на сайті Кабміну - теж", - зазначено в повідомленні.

Подібна заява президента шокувала і Зеленський вирішив відповісти, що думає з цього приводу.

"Anatoliy Amelin, дякуємо за пильну увагу до українсько-китайських відносин у вашому останньому пості. Відповідати на всі пункти зараз задовго. Однак ось спростування вашого першого пункту про те, що нібито Україна не привітала Китай з Днем незалежності. Вітання було надіслано 1 жовтня, як і належить. Ми просимо перевіряти інформацію перед її поширенням. Україна високо цінує відносини з Китаєм", - написав Зеленський.

Зеленський відповів на звинувачення (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Нагадаємо, що Кошовий розповів, як змінився Зеленський. При цьому гуморист прокоментував слова Гордона про те, як той розповідав, що Зеленський "погано виглядає і не висипається".