ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський відповів на гучне звинувачення, яке виявилося брехнею

STYLERПерсони    02.11.2019 - 16:06
Зеленський відповів на гучне звинувачення, яке виявилося брехнею
Володимир Зеленський (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Зеленський розповів правду про українсько-китайські відносини

Президент України Володимир Зеленський відповів на гучне звинувачення у свою адресу, які висунув Анатолій Амелін на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Не так давно Амелін опублікував пост, в якому "розкрив" тему українсько-китайських відносин. "1 жовтня 2019 року Україна вперше за (!) 27 років не привітала Китай з Днем незалежності. Навіть Трамп привітав (по-своєму), а Україна-ні. На сайті президента поздоровлення немає, на сайті Кабміну - теж", - зазначено в повідомленні.

Подібна заява президента шокувала і Зеленський вирішив відповісти, що думає з цього приводу.

"Anatoliy Amelin, дякуємо за пильну увагу до українсько-китайських відносин у вашому останньому пості. Відповідати на всі пункти зараз задовго. Однак ось спростування вашого першого пункту про те, що нібито Україна не привітала Китай з Днем незалежності. Вітання було надіслано 1 жовтня, як і належить. Ми просимо перевіряти інформацію перед її поширенням. Україна високо цінує відносини з Китаєм", - написав Зеленський.

Зеленський відповів на звинувачення (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Нагадаємо, що Кошовий розповів, як змінився Зеленський. При цьому гуморист прокоментував слова Гордона про те, як той розповідав, що Зеленський "погано виглядає і не висипається".

На підпис Зеленському передали ратифікацію податкової угоди з США Зеленський розніс чиновників: довго жити хочете? (відео)
Новини України Володимир Зеленський
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся