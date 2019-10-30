Зеленський затвердив склад комісії з відбору кандидатів у ВСП

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Відповідний указ був оприлюднений 30 жовтня

Президент України Володимир Зеленський затвердив положення про проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя (ВСП) і персональний склад комісії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

зокрема, президент постановив:

Затвердити Положення про проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя. Утворити комісію з проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя та затвердити її персональний склад. Комісії забезпечити проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення члена Вищої ради правосуддя. Визнати таким, що втратив чинність Указ Президента України від 10 червня 2019 № 357 "Про проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя".

При цьому Володимир Зеленський включив у персональний склад комісії

Юлію Гончарову - доцента кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права, заступника декана факультету міжнародної торгівлі та права Київського національного торговельно-економічного університету, кандидата юридичних наук (за згодою);

Олега Марцеляк - завідувача кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професора (за згодою);

Антона Монаенка - головного наукового співробітника відділу моніторингу законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України, доктора юридичних наук, професора (за згодою);

Анатолія Шевченка - завідувач кафедри теорії, історії держави і права та конституційного права Навчально-наукового інституту права Університету державної фіскальної служби України, доктора юридичних наук, професора (за згодою);

Олександра Яковлева - доцента кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук (за згодою)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 24 вересня Андрій Овсієнко був обраний новим главою Вищої ради правосуддя. За кандидатуру Овсієнко проголосувало 12 членів ВСП, що становить більше половини від конституційного складу Вищої ради правосуддя.

При цьому Володимир Зеленський скасував два укази про призначення членами Вищої ради правосуддя Михайла Ісакова та Андрія Василенка.

Додамо, що 30 вересня Володимир Зеленський за президентською квотою призначив одного з двох членів ВСП. Членом Вищої ради правосуддя стала суддя Оксана Блажівська.