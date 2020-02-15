Зеленський осоромився на Мюнхенській конференції

Президент України Володимир Зеленський відправився на щорічну Мюнхенську конференцію з безпеки, яка почалася 14 лютого. Під час однієї із зустрічей на другий день конференції глава держави повинен був виступити перед учасниками, але потрапив у незручне становище.

Володимир Зеленський потрапив у незручне становище через відсутність мікрофона. Організатори конференції просто забули його поставити для українського президента.

"Я можу отримати мікрофон? Я не можу без нього", - звернувся Зеленський до організаторів, не виявивши мікрофон на трибуні.

У результаті один із представників конференції передав свій Зеленському.

Відзначимо, президент України почав зустрічі на полях Мюнхенської конференції з переговорів з директором МВФ Кристаліною Георгієвою. Сторони обговорили судову реформу і ряд українських законопроєктів, у тому числі той, який забороняє банки повертати колишнім власникам.

Нагадаємо, що з 14 по 16 лютого в Німеччині проходить щорічна Мюнхенська конференція з безпеки. У ній візьмуть участь понад 500 делегатів з усього світу. Очікується присутність 35 глав держав і урядів, 40 міністрів оборони, 60 міністрів закордонних справ.

У списку учасників: президент Франції Еммануель Макрон, президент України Володимир Зеленський, канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, глава МЗС Росії Сергій Лавров, міністр закордонних справ КНР Ван І та ін. Делегацію від США очолить держсекретар Майк Помпео.

Раніше Столтенберг заявив, що зустрінеться в Мюнхені з Зеленським.